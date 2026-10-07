Новий транш допомоги: Україна отримала від ЄС €1,2 млрд на оборону

Україна отримала ще €1,2 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, повідомив 7 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Україна отримала ще €1,2 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

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Що відомо

З урахуванням нового траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за цією програмою, сягнув майже €13 млрд.

Україна продовжує переговори з європейськими партнерами про надходження решти передбаченого програмою фінансування, наголосив премʼєр.

Корецький подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.

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Що таке Ukraine Support Loan?

Ukraine Support Loan (USL) — програма ЄС на 2026−2027 роки із загальним фінансуванням до €90 млрд. €60 млрд із цієї суми передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислового потенціалу України, зокрема закупівлю дронів, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку через макрофінансову допомогу та Ukraine Facility.

Позику планують погашати за рахунок майбутніх репарацій від Росії. Перший транш у €3,2 млрд Україна отримала в червні 2026 року. Подальші виплати пов’язані з виконанням визначених реформ та антикорупційних умов.

18 вересня ЄС виділив Україні €3,3 млрд на закупівлю ракет і дронів у межах Ukraine Support Loan.