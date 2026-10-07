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7 жовтня 2026, 14:37

Рейтинг економічної свободи: Україна покращила позицію, але лишається у нижній частині списку

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10. Порівняно з випуском 2025 року країна піднялася на дев’ять позицій — зі 143-го місця. Тоді її оцінка становила 5,24 бала. Про це йдеться у щорічному дослідженні, яке публікують канадський Fraser Institute, американський Cato Institute та мережа партнерських аналітичних центрів.

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10.
Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10.
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Попри покращення позиції, Україна залишається в нижній чверті рейтингу — серед країн із найнижчим рівнем економічної свободи. Однакову з нею оцінку та 134-те місце отримали Ефіопія і Ліван.

Дослідження оцінює п’ять напрямів. Результати України такі:

  • Розмір державного сектору — 5,73 бала, 130-те місце.
  • Правова система та захист прав власності — 4,56 бала, 111-те місце.
  • Стабільність грошей — 6,03 бала, 138-ме місце.
  • Свобода міжнародної торгівлі — 7,19 бала, 87-ме місце.
  • Регулювання — 4,90 бала, 152-ге місце.

Отже, найкращу позицію серед складових індексу Україна має за свободою міжнародної торгівлі, а найгіршу — за регулюванням. Цей напрям охоплює обмеження на кредитному ринку, ринку праці та у веденні бізнесу.

Хто в рейтингу

Очолив рейтинг Гонконг. Далі розташувалися Швейцарія, Сінгапур, Нова Зеландія та США. Німеччина посіла 19-те місце, Франція — 39-те, Китай — 110-те, росія — 143-тє. Останньою стала Венесуела.

За висновками авторів дослідження, економічна свобода у світі загалом ще не повернулася до рівня, який був до пандемії COVID-19.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
HappyInterest
HappyInterest
7 жовтня 2026, 17:00
#
*читаю заголовок* «Рейтинг экономической свободы…»
*сижу хихикаю, в голове строю сценарии как выжить*
*читаю далее* «…134 место среди 165 стран…» *думаю — а ну ок, …далее думаю, а где хуже чем у нас*
«россия — 143-е» *думаю ок, тут рэйтынг не учитывает нашего местного пипца с нарушением 24 статтьи констинтуции… я бы нас ниже опустил… хотя что там за особенности не знаю… рейдерство там в другом виде . короче незаслуженное 134 место у нас… оттенки дна они все коричневые)*
«Последней стала Венесуэла»
*думаю, а как же великая Сев Корея??? или она лучше будет венесуэлы? я не удивлюсь даже. наверное лучше, вона стабильнее, оружие производит ну есть с кого пример брать))))*
+
0
HappyInterest
HappyInterest
7 жовтня 2026, 17:24
#
за статью могу сказать — интересно.
интересные факты, взгляд из-за занавеса можно сказать… надеюсь многим открыет замыленные глаза

«Стабильность денег — 6,03 балла, 138 место.»
читаю и вспоминаю об местных апостолах овдп
і новостях про услиление финмона, запрета крипты, запрета распоряжаться СВОИМИ деньгами (в виде лимита перевода за границу), слизывание законов с другой всем изестной «одно-народной» страны и так далее. а так же стабильность в виде полного финансового блокирования «врагов народа» без суда и следствия с подачи великого и могучего и прочее. реальная свобода там — куда дотянулись запреты.

P.S. с другой стороны, ради справедливости, в рамках дозволеного пересичному все таки у нас все ок (пока проблемы не возникли). банкинг удобный, сервисы, платежи — тут ничего не сказать… но обратно только в узкому кругу ограниченных людей. шаг влево, шаг вправо и усе…
много мыслей роят в голове и приколов от банков с теми же пенсиями, ВПО и прочим но это отдельная тема. рейтинг все сказал, дно оно на то и дно…
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