Рейтинг економічної свободи: Україна покращила позицію, але лишається у нижній частині списку

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026 , отримавши 5,68 бала з 10. Порівняно з випуском 2025 року країна піднялася на дев’ять позицій — зі 143-го місця. Тоді її оцінка становила 5,24 бала. Про це йдеться у щорічному дослідженні, яке публікують канадський Fraser Institute, американський Cato Institute та мережа партнерських аналітичних центрів.

Україна посіла 134-те місце серед 165 країн і територій у рейтингу Economic Freedom of the World 2026, отримавши 5,68 бала з 10.

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Попри покращення позиції, Україна залишається в нижній чверті рейтингу — серед країн із найнижчим рівнем економічної свободи. Однакову з нею оцінку та 134-те місце отримали Ефіопія і Ліван.

Дослідження оцінює п’ять напрямів. Результати України такі:

Розмір державного сектору — 5,73 бала, 130-те місце.

Правова система та захист прав власності — 4,56 бала, 111-те місце.

Стабільність грошей — 6,03 бала, 138-ме місце.

Свобода міжнародної торгівлі — 7,19 бала, 87-ме місце.

Регулювання — 4,90 бала, 152-ге місце.

Отже, найкращу позицію серед складових індексу Україна має за свободою міжнародної торгівлі, а найгіршу — за регулюванням. Цей напрям охоплює обмеження на кредитному ринку, ринку праці та у веденні бізнесу.

Хто в рейтингу

Очолив рейтинг Гонконг. Далі розташувалися Швейцарія, Сінгапур, Нова Зеландія та США. Німеччина посіла 19-те місце, Франція — 39-те, Китай — 110-те, росія — 143-тє. Останньою стала Венесуела.

За висновками авторів дослідження, економічна свобода у світі загалом ще не повернулася до рівня, який був до пандемії COVID-19.