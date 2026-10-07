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7 жовтня 2026, 8:27

Світовий банк різко погіршив прогноз для України: у 2027 році очікують лише 1,5% зростання ВВП

Світовий банк очікує, що реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му. Прогноз на наступний рік погіршено одразу на 2,5 відсоткового пункта — з 4%, які очікували у квітні. Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку «Економічний огляд Європи та Центральної Азії», опублікованому 6 жовтня.

Світовий банк очікує, що реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му.
Світовий банк очікує, що реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му.
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Чому прогноз погіршили

Базовий сценарій тепер передбачає, що активні бойові дії триватимуть протягом усього 2027 року. Раніше Світовий банк виходив із припущення, що вони завершаться наприкінці 2026-го.

Через це відновлення української економіки очікується значно слабшим, ніж прогнозувалося раніше.

У 2028 році темпи зростання ВВП можуть прискоритися до 3%.

Для порівняння, у 2023 році економіка України зросла на 5,5%, у 2024-му — на 3,2%, а у 2025-му — на 1,8%.

Читайте також: ЄБРР погіршив прогноз для України: ВВП у 2026 році зросте лише на 1,5%

Атаки та проблеми з експортом тиснуть на економіку

Серед головних причин слабкого зростання у 2026 році Світовий банк називає посилення атак на критичну інфраструктуру та перебої з експортом.

У серпні експорт української агропродукції скоротився до 1,5 млн тонн, що на 60% менше, ніж роком раніше.

Відвантаження через чорноморські порти впали на 95%.

Пошкодження суден та портової інфраструктури у Чорному морі створюють додаткові ризики для експорту. Дунайські порти залишаються альтернативним маршрутом, однак їхні можливості обмежені через низький рівень води після посухи, а логістика дорожчає.

Україна відстає від регіону

У 2026 році економіка регіону Європи та Центральної Азії, за прогнозом Світового банку, зросте на 2,2%.

Без урахування росії темпи становитимуть близько 3%.

Для Східної Європи, до якої Світовий банк відносить Україну, Молдову та Білорусь, прогноз на 2026 рік становить 1,6%.

Головний ризик — зовнішнє фінансування

Одним із головних джерел невизначеності для України у 2027 році залишається зовнішнє фінансування.

Значна частина потреб держави поки не покрита, а переговори з міжнародними партнерами тривають.

У Світовому банку також попереджають, що затримки з виконанням погоджених реформ можуть сповільнити надходження міжнародної допомоги та збільшити дефіцит фінансування.

Інші прогнози також погіршуються

Національний банк раніше також знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік — до 1,1−1,2%.

У проєкті державного бюджету уряд очікує зростання економіки у 2026 році на 1,3%.

Таким чином, оцінки Світового банку, НБУ та уряду наразі перебувають у близькому діапазоні — близько 1−1,3% зростання у 2026 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
gorobezus
gorobezus
7 жовтня 2026, 11:43
#
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