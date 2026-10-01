Топ-5 новин: з рахунків українців списуватимуть борги, дефіцит платіжного балансу сягнув $9,66 млрд, євро падає

Що це означає? Всі українські банки почнуть списувати борги громадян «автоматом». Нагадаємо: нещодавно було прийнято закон про цифровізацію виконавчого провадження, який прописує спрощене стягнення боргів.

Поки Маск готує секретний проект автономних фабрик Terafab та армію андроїдів Optimus для захоплення місячних лавових трубок, Китай розгортає прагматичну програму роботів-павуків, які друкують бази з реголіту. Навіщо людству тонни наддорогого гелію-3, як електромагнітні катапульти замінять ракети і чому академічна спільнота вважає прогнози мільярдерів утопією — у нашому докладному розборі місячних перегонів наддержав і мультимільйонерів.

За січень-серпень 2026 року платіжний баланс України сформувався з дефіцитом $9,66 млрд. За наведеними даними, це найгірший результат для цього періоду щонайменше з 2010 року. Особливо різке погіршення відбулося у серпні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Норвегія відкриває нові можливості для українського бізнесу: наприкінці 2024 року норвезький інвестиційний фонд Norfund отримав мандат інвестувати в Україну. Йдеться вже про близько $100 млн українського інвестиційного портфеля.

Курс EUR/USD опустився нижче 1,13, до мінімальних рівнів із травня 2025 року. Вересневе падіння євро стало найбільшим за останні 14 місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.