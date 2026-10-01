Україна отримала найбільший дефіцит платіжного балансу з 2010 року — $9,66 млрд

За січень-серпень 2026 року платіжний баланс України сформувався з дефіцитом $9,66 млрд. За наведеними даними, це найгірший результат для цього періоду щонайменше з 2010 року. Особливо різке погіршення відбулося у серпні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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У серпні дефіцит зріс до $3,1 млрд

Лише за серпень від'ємне сальдо платіжного балансу становило $3,1 млрд. Для порівняння, у липні дефіцит був значно меншим — $682 млн. Тобто за місяць від'ємне сальдо збільшилося більш ніж у 4,5 раза.

Що впливає

Одним із чинників таких коливань залишається нерівномірне надходження міжнародного фінансування.

Частина зовнішньої допомоги залежить від виконання Україною погоджених умов і ухвалення необхідних рішень. Через це затримки з відповідними голосуваннями та траншами можуть помітно впливати на місячну динаміку платіжного балансу.

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