За січень-серпень 2026 року платіжний баланс України сформувався з дефіцитом $9,66 млрд. За наведеними даними, це найгірший результат для цього періоду щонайменше з 2010 року. Особливо різке погіршення відбулося у серпні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Україна отримала найбільший дефіцит платіжного балансу з 2010 року — $9,66 млрд
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У серпні дефіцит зріс до $3,1 млрд
Лише за серпень від'ємне сальдо платіжного балансу становило $3,1 млрд. Для порівняння, у липні дефіцит був значно меншим — $682 млн. Тобто за місяць від'ємне сальдо збільшилося більш ніж у 4,5 раза.
Що впливає
Одним із чинників таких коливань залишається нерівномірне надходження міжнародного фінансування.
Частина зовнішньої допомоги залежить від виконання Україною погоджених умов і ухвалення необхідних рішень. Через це затримки з відповідними голосуваннями та траншами можуть помітно впливати на місячну динаміку платіжного балансу.
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Водночас показник платіжного балансу залежить не лише від міжнародної допомоги, а й від експорту та імпорту товарів і послуг, руху капіталу, приватних переказів та інших зовнішніх операцій.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування, якщо парламент не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені строки. Ці кошти потрібні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони.
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