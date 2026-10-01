«Нова пошта» відновила роботу своїх сервісів. Компанія повідомила, що знову приймає клієнтів у відділеннях та біля поштоматів, і подякувала за підтримку.
1 жовтня 2026, 18:44
«Нова пошта» відновила роботу: компанія звернулася до клієнтів
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«Нова пошта» відновила роботу сервісів. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.
У «Новій пошті» подякували клієнтам за терпіння та підтримку.
«До зустрічі у відділеннях і біля поштоматів», — йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо: «Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
1 жовтня «Нова пошта» повідомила про DDoS-атаку на свої ІТ-системи. Через це в роботі окремих сервісів компанії могли виникати тимчасові труднощі.
У компанії зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а ІТ-фахівці запустили резервні схеми роботи та протидіють атаці.
«Нова пошта» не уточнювала, які саме сервіси можуть працювати з перебоями та коли очікується повне завершення атаки.
Джерело: Мінфін
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