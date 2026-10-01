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1 жовтня 2026, 17:00

9,1 млрд грн на рік: Гетманцев заявив про незаконний податковий кредит на авторинку

На автомобільному ринку щороку може формуватися близько 9,1 млрд грн незаконного податкового кредиту, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, автомобілі імпортують і продають за готівку, а сформований під час ввезення податковий кредит з ПДВ продають іншим підприємствам для зменшення податкових зобов’язань.

На автомобільному ринку щороку може формуватися близько 9,1 млрд грн незаконного податкового кредиту, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
На авторинку щороку може виникати 9,1 млрд грн незаконного податкового кредиту
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За словами Гетманцева, за результатами роботи ДПС виявлено 1,3 млрд грн незаконного податкового кредиту. Це 14,3% від розрахункового обсягу у 9,1 млрд грн на рік.

Як, за версією Гетманцева, працює схема

Гетманцев описує схему так: автомобілі імпортують, а потім продають за готівку. Податковий кредит з ПДВ, сформований під час ввезення машин, натомість продають іншим підприємствам, які використовують його для зменшення своїх податків.

За експертними розрахунками, які наводить депутат, щомісяця за такою схемою може формуватися близько 800 млн грн незаконного податкового кредиту.

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Різниця між оголошеннями та даними МВС

Як приклад Гетманцев навів дані трьох автомобільних мереж за перше півріччя 2026 року. Він порівняв кількість машин, позначених як продані в оголошеннях, із даними МВС.

У GLOBAL AUTO LOGISTIC було 8 784 оголошення, з яких 1 039 автомобілів позначили як продані. За даними МВС, за цей період продали 131 авто. Податків сплачено 731 тис. грн.

У BOSS AUTO із 4 485 оголошень 511 автомобілів були позначені як продані. Водночас за даними МВС, продали лише 3 авто. Податки становили 1,06 млн грн.

У PAN AMERICAN у 2 880 оголошеннях 139 автомобілів були позначені як продані. За даними МВС, проданих авто не було. Податків сплачено 31,7 тис. грн.

Гетманцев зазначив, що це лише три мережі, які потрапили в поле зору ТСК.

Скільки податкового кредиту виявили

За словами Гетманцева, ДПС виявила 1,3 млрд грн незаконного податкового кредиту. Це 14,3% від розрахункового обсягу у 9,1 млрд грн на рік.

Гетманцев також заявив, що ДПС і БЕБ мають можливості аналізувати такі операції, відстежувати рух автомобілів і податкового кредиту та запобігати подальшому поширенню схем.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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