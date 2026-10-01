Понад 60 тисяч українців чекають фінансування на житло: де держава братиме кошти

Понад 60 тисяч житлових сертифікатів в Україні потребують фінансування, тож держава шукає додаткові кошти для продовження житлових програм. Зокрема, на остаточне схвалення Світового банку очікують €112,5 млн для виплат за програмою «єВідновлення». Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Понад 60 тисяч житлових сертифікатів потребують фінансування: Україна шукає додаткові кошти, зокрема €112,5 млн для «єВідновлення»

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Потребу в додатковому фінансуванні обговорили під час зустрічі команди Мінрегіону з понад 40 представниками посольств, міжнародних організацій та фінансових установ. Партнерам представили потреби житлових програм і можливості їхнього розширення.

«Для нас важливо вибудувати стабільну систему фінансування житлової допомоги. Це дозволить зберігати безперервність програм, швидше відновлювати пошкоджене житло та збільшувати кількість людей, які можуть отримати нове житло замість зруйнованого», — зазначив міністр Віталій Безгін.

€112,5 млн очікують на схвалення Світового банку

Додаткові €112,5 млн у межах гарантійного механізму ЄС/UIF планують спрямувати на виплати за ремонт пошкоджених будинків і квартир у межах програми «єВідновлення». Наразі фінансування очікує на остаточне схвалення Світового банку.

Понад 60 тисяч сертифікатів потребують коштів

За проєктом HOME, який реалізують за підтримки Банку розвитку Ради Європи, €100 млн дозволять уже цього року профінансувати близько 3 600 житлових сертифікатів.

Водночас фінансування потребують понад 60 тисяч сертифікатів. Для розширення програми Мінрегіон планує залучати додаткові ресурси.

Фінансування потребують і житлові ваучери для ВПО

Окремо йдеться про житлову допомогу для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Очікується, що €80 млн до кінця 2026 року дадуть змогу профінансувати понад 2 тисячі житлових ваучерів. Водночас коштів потребують близько 36 804 ваучерів за заявками, уже схваленими місцевими комісіями.

На першому етапі програма охоплює ВПО, які залишили житло на тимчасово окупованих територіях і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для розширення житлової підтримки ВПО Мінрегіон розраховує на додаткові ресурси та подальшу підтримку міжнародних партнерів.