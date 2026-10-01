Норвегія відкриває нові можливості для українського бізнесу: наприкінці 2024 року норвезький інвестиційний фонд Norfund отримав мандат інвестувати в Україну. Йдеться вже про близько $100 млн українського інвестиційного портфеля.
1 жовтня 2026, 11:16
Норвегія інвестує в Україну. $100 млн для українського бізнесу, вимоги та можливості від Norfund (відео)
Але хто саме може претендувати на ці гроші?
- Які бізнеси цікавлять Norfund, скільки потрібно залучати, які вимоги висувають до компаній та як взагалі виглядає шлях від першого звернення до отримання інвестицій?
- У новому випуску подкасту Women in Capital говоримо про інвестиції Норвегії в Україну, реальні угоди та критерії відбору бізнесу. Гостя — Анастасія Андрієвська, керівниця представництва Norfund в Україні та інвестиційна менеджерка.
Окремо розбираємо, як працює найбільший у світі державний фонд Норвегії, чому він має близько $2 трлн під управлінням, у понад 7 000 компаніях та як Норвегія десятиліттями перетворювала доходи від нафти й газу на капітал для майбутніх поколінь.
Джерело: Мінфін
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