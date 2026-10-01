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1 жовтня 2026, 11:16

Норвегія інвестує в Україну. $100 млн для українського бізнесу, вимоги та можливості від Norfund (відео)

Норвегія відкриває нові можливості для українського бізнесу: наприкінці 2024 року норвезький інвестиційний фонд Norfund отримав мандат інвестувати в Україну. Йдеться вже про близько $100 млн українського інвестиційного портфеля.

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Але хто саме може претендувати на ці гроші?

  • Які бізнеси цікавлять Norfund, скільки потрібно залучати, які вимоги висувають до компаній та як взагалі виглядає шлях від першого звернення до отримання інвестицій?
  • У новому випуску подкасту Women in Capital говоримо про інвестиції Норвегії в Україну, реальні угоди та критерії відбору бізнесу. Гостя — Анастасія Андрієвська, керівниця представництва Norfund в Україні та інвестиційна менеджерка.

Окремо розбираємо, як працює найбільший у світі державний фонд Норвегії, чому він має близько $2 трлн під управлінням, у понад 7 000 компаніях та як Норвегія десятиліттями перетворювала доходи від нафти й газу на капітал для майбутніх поколінь.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
OkeyDoki
OkeyDoki
1 жовтня 2026, 13:53
#
Интересная такая страна новрегия; говорят недавно образовалась)
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