Норвегія інвестує в Україну. $100 млн для українського бізнесу, вимоги та можливості від Norfund (відео)

Норвегія відкриває нові можливості для українського бізнесу: наприкінці 2024 року норвезький інвестиційний фонд Norfund отримав мандат інвестувати в Україну. Йдеться вже про близько $100 млн українського інвестиційного портфеля.

Але хто саме може претендувати на ці гроші?

Які бізнеси цікавлять Norfund, скільки потрібно залучати, які вимоги висувають до компаній та як взагалі виглядає шлях від першого звернення до отримання інвестицій?

У новому випуску подкасту Women in Capital говоримо про інвестиції Норвегії в Україну, реальні угоди та критерії відбору бізнесу. Гостя — Анастасія Андрієвська, керівниця представництва Norfund в Україні та інвестиційна менеджерка.

Окремо розбираємо, як працює найбільший у світі державний фонд Норвегії, чому він має близько $2 трлн під управлінням, у понад 7 000 компаніях та як Норвегія десятиліттями перетворювала доходи від нафти й газу на капітал для майбутніх поколінь.