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1 жовтня 2026, 16:04

НБУ оприлюднив настрої бізнесу: торгівля та послуги очікують подальшого спаду

За даними НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 48,2 пункту проти 48,3 у серпні та 50,4 у вересні 2025 року. Значення нижче 50 пунктів свідчить про переважання негативних оцінок.

За даними НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 48,2 пункту проти 48,3 у серпні та 50,4 у вересні 2025 року.
НБУ оприлюднив настрої бізнесу
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Негатив домінує на ринках


На настрої бізнесу впливали погіршення безпекової ситуації, пошкодження логістичної, виробничої та складської інфраструктури, подорожчання пального, дефіцит працівників і обмежена внутрішня пропозиція. Водночас ситуацію частково підтримували стабільне енергопостачання, високий урожай та поява нових логістичних маршрутів.

Найкраще оцінювали свою діяльність підприємства промисловості — їхній індекс зріс до 51,0 пункту з 47,3 у серпні. Компанії очікували збільшення виробництва та нових замовлень, зокрема експортних.

У будівництві індекс знизився до 48,8 пункту проти 50,7 у серпні. Бізнес очікував подальшого зростання обсягів будівництва та нових замовлень, але повільнішими темпами.


Військові втрати погіршують настрої


Найбільш песимістичними були торговельні підприємства — їхній індекс опустився до 45,9 пункту з 47,5 у серпні. Компанії прогнозували скорочення товарообороту, закупівель і торговельної маржі через проблеми з логістикою та руйнування складів.

У сфері послуг індекс становив 47,3 проти 49,5 у серпні. Підприємства очікували зменшення нових замовлень та обсягів наданих послуг.

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Більшість опитаних компаній також прогнозували прискорення зростання закупівельних цін та цін на власні товари й послуги. На ринку праці настрої залишалися неоднозначними: лише будівельні компанії очікували збільшення кількості працівників, тоді як інші сектори прогнозували скорочення персоналу.

Опитування НБУ проводилося 3−22 вересня серед 588 підприємств.

Як ми писали, настрої українського бізнесу погіршилися: ІОДА у серпні впав до 48,3

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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