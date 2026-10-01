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1 жовтня 2026, 15:23

Україна вже витратила на держборг понад 640 млрд грн з початку року: скільки становлять зовнішні зобов'язання

Із цієї суми 391,2 млрд грн припало на погашення боргу, ще 250,5 млрд грн — на його обслуговування. Такі дані наводить народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на Мінфін.

Із цієї суми 391,2 млрд грн припало на погашення боргу, ще 250,5 млрд грн — на його обслуговування.
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Водночас загальний державний та гарантований державою борг України на 31 серпня становив 9,603 трлн грн, або $215,55 млрд. Від початку року він зріс на 560,2 млрд грн, хоча близько 329 млрд грн цього приросту пов'язані з курсовою переоцінкою валютних зобов'язань.

Основна частина боргу — зовнішня

Найбільша частка припадає на державний зовнішній борг — 7,342 трлн грн, або 76,45% загального обсягу. Ще 2,003 трлн грн становить внутрішній борг, а 257,8 млрд грн — гарантований державою.

Близько 64,6% боргового портфеля складають довгострокові пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Середньозважена ставка зовнішнього боргу становить 1,95%, а середній строк до погашення — 15,29 року.

Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз. З урахуванням позики в межах механізму ERA на ЄС припадає близько 3,762 трлн грн, або $84,44 млрд — це приблизно 39,2% державного та гарантованого державою боргу.


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Окремо в цій сумі близько 931,1 млрд грн припадає на позику ERA. Її погашення передбачається здійснювати не безпосередньо з державного бюджету, а за рахунок інших джерел, зокрема доходів від заморожених російських активів.

Таким чином, оцінювати боргове навантаження потрібно не лише за загальною сумою зобов'язань. Важливим показником є й те, скільки коштів бюджет щороку спрямовує на погашення та обслуговування боргу.


Як ми вже писали, податковий борг компаній в Україні зріс у 2,5 раза від початку війни

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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