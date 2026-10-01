Приватизація ПриватБанку та інших держбанків: хто може стати покупцем

В Україні ухвалили рішення почати приватизацію окремих держбанків — ПриватБанку, Укргазбанку та Сенс Банку. Потенційними покупцями можуть бути великі міжнародні банківські групи, однак коло таких інвесторів обмежене через війну, перебудову європейського банківського ринку та проблеми з виходом окремих банків із Росії. Про це у подкасті «Що з економікою?» розповів інвестбанкір, співзасновник FinPoint Сергій Будкін.

ПриватБанк та інші держбанки можуть купити міжнародні банківські групи

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Хто може купити українські держбанки

За словами Будкіна, потенційними покупцями українських держбанків можуть бути великі міжнародні банківські групи. Для участі в угоді будь-який покупець має пройти кілька погоджень, тому потенційних інвесторів ретельно відбиратимуть.

На думку інвестбанкіра, пройти цей процес можуть групи, які здатні обґрунтувати бізнес-сенс своєї присутності в Україні та мають конкретний план розвитку.

Водночас потенційним покупцем не обов'язково має бути новий гравець на українському ринку. За словами Будкіна, йдеться також про можливість доінвестування банку, який уже працює в Україні, але має невеликий масштаб.

Чому потенційних покупців небагато

Будкін зазначив, що зараз кількість міжнародних банківських груп, які можуть бути зацікавлені в суттєвих інвестиціях в український банківський сектор, обмежена.

Однією з причин він називає перебудову європейського банківського ринку. Банківські групи посилюють свої позиції на основних для себе ринках і водночас виходять із країн, де не бачать довгострокового стратегічного сенсу в присутності.

За словами Будкіна, ця тенденція впливає і на потенційний інтерес до українських банків. Водночас окремі банківські групи можуть розглядати Україну як частину свого стратегічного ринку в Центральній та Східній Європі.

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Російський фактор може звузити коло інвесторів

Окремою проблемою Будкін називає присутність частини міжнародних банківських груп у Росії.

За його словами, майже всі європейські банківські групи, які мали бізнес у Росії на початку повномасштабної війни, хочуть вийти з цього ринку. Однак частина з них досі не може завершити вихід через обмеження з російського боку.

«Це дуже політичне, дуже сенситивне питання», — сказав Будкін.

На його думку, без вирішення проблеми з виходом іноземних банків із Росії кількість груп, які теоретично зможуть пройти необхідні погодження для участі в купівлі українських банків, може залишитися невеликою.

Це, своєю чергою, може обмежити конкуренцію між потенційними покупцями та вплинути на ціну, яку держава зможе отримати під час приватизації.

Для Ощадбанку розглядають вихід на публічний ринок

Окремо в розмові йшлося про Ощадбанк. Будкін зазначив, що потенційно може обговорюватися його вихід на публічний ринок — за умови збереження контролю держави.

Водночас він наголосив, що це дуже довгострокова перспектива. За його словами, такий крок можливий лише за кілька років і точно не є питанням найближчого часу.

Частка держави в банківському секторі перевищує половину

За словами Будкіна, на кінець 2025 року частка держави в активах банківської системи України становила 52% — це, за його оцінкою, найбільший показник у Європі.

Він зазначив, що в умовах війни значна присутність держави в банківській системі має своє обґрунтування, зокрема через необхідність виконання державних завдань і фінансування оборонного сектору.

Водночас у звичайних умовах, на думку інвестбанкіра, велика частка держави може сповільнювати розвиток банківської системи, оскільки приватні банки зазвичай мають більшу гнучкість у пошуку можливостей для кредитування та інвестицій.

Що може вплинути на ціну держбанків

На оцінку банків під час майбутньої приватизації можуть вплинути правила розподілу прибутку. Будкін звернув увагу на різницю між державними та приватними банками.

За його словами, з 2022 року приватні банки та банки з іноземним капіталом не мають права розподіляти дивіденди, тоді як державні банки можуть виплачувати їх державі.

Як приклад він навів ПриватБанк, який за підсумками попереднього року сплатив державі 70% прибутку дивідендами.

Водночас із п'яти державних банків дивіденди за підсумками 2025 року, за словами Будкіна, сплачували лише ПриватБанк та Ощадбанк. Укрексімбанк, Сенс Банк та Укргазбанк спрямовували прибуток на рекапіталізацію.

На думку Будкіна, якщо такі правила збережуться, це може знизити оцінку банків під час приватизації. Потенційний покупець враховуватиме, що після придбання не матиме можливості вільно розподіляти прибуток.

Як визначатимуть вартість банків

При оцінці банку, за словами Будкіна, важливими є його прибутковість та якість активів.

Окрему увагу потрібно приділяти кредитам оборонних підприємств. Інвестбанкір зазначив, що потенційному покупцеві не можна розкривати чутливу інформацію про таке кредитування. Тому перед продажем відповідні ризики потрібно буде певним чином реструктуризувати або вивести з балансу банку.

Ще одним важливим показником Будкін назвав співвідношення ціни до капіталу. Для прибуткового банку в країні без війни він назвав орієнтир приблизно 1,5−1,7 капіталу.

Водночас конкретна оцінка може бути як нижчою, так і значно вищою залежно від якості активів та інших характеристик банку.

Чому неможливо вгадати найкращий момент для продажу

Будкін наголосив, що визначити ідеальний момент для приватизації банку практично неможливо.

За його словами, процес продажу може тривати сім-вісім місяців від початку підготовки до підписання угоди, а після цього ще потрібен час до фактичного переходу права власності. За цей період ситуація на ринку та в Україні може суттєво змінитися.

Тому, на думку інвестбанкіра, якщо держава вже починає процес приватизації, важливо бути послідовною та довести його до завершення, а не намагатися спрогнозувати всі майбутні зміни на ринку.