Нова селенавтика: як Ілон Маск та Китай будують місячну економіку, руйнуючи земні догми

Поки Маск готує секретний проект автономних фабрик Terafab та армію андроїдів Optimus для захоплення місячних лавових трубок, Китай розгортає прагматичну програму роботів-павуків, які друкують бази з реголіту. Навіщо людству тонни наддорогого гелію-3 як електромагнітні катапульти замінять ракети і чому академічна спільнота вважає прогнози мільярдерів утопією — у нашому докладному розборі місячних перегонів наддержав і мультимільйонерів.

Наприкінці вересня глобальний інтернет-простір вибухнув після публічної дискусії у соціальній мережі X між творцем нейромережі Midjourney Девідом Хольцем та головою SpaceX Ілоном Маском. Цей тред, здавався спочатку суто теоретичним суперечкою двох візіонерів, оголив контури нової індустріальної дійсності.

Девід Хольц, який останнім часом активно займається розвитком технологічного стартапу, орієнтованого на промислову експлуатацію місячних надр, опублікував математичну модель експоненційного освоєння Місяця.

За його розрахунками, якщо людство почне з невеликої промислової «бази-насіння» на Місяці у 2030 році і подвоюватиме обсяги виробництва кожні 12 місяців, то космічна цивілізація досягне І рівня за шкалою Кардашова до 2064 року, а ІІ рівня — до 2098 року.

Маск, чиї плани сягають далеко за межі супутника — до створення міжпланетної цивілізації, — парирував: темпи зростання будуть набагато вищими, поки промисловість не впирається в фундаментальні фізичні закони.

Енергетичний код майбутнього: рівняння Хольця та Шкала Кардашова

В основі спору Хольця та Маска лежить фундаментальна концепція космічної соціології — Шкала Кардашова, запропонована радянським радіоастрономом Миколою Кардашовим у 1964 році. Вона вимірює технологічний розвиток цивілізації виключно обсягом енергії, яку вона здатна освоїти.

Цивілізація Типу I (планетарна) контролює всю енергію своєї планети (близько 101−101 Вт). Ми досі застрягли на позначці приблизно 0,73, спалюючи викопне паливо.

Цивілізація Типу II (зоряна) повністю утилізує енергію своєї зірки (4 ⋅ 10²⁶ Вт) за допомогою гіпотетичних мегаструктур на кшталт Сфери Дайсона. Тип III керує енергією всієї галактики.

Девід Хольц застосував до цієї шкали закон складних відсотків. Його розрахунки показали: якщо людство в 2030 році закладе на Місяці невелике автоматизоване промислове «зерно» і обсяги виробництва будуть суворо подвоюватися кожні 12 місяців, то вже до 2064 року Земля вийде на рівень Цивілізації Типу I. А ще через 34 роки, до 2098 року.

Маск не став заперечувати цю математику, але зробив ключову поправку: реальне зростання буде вибуховим на початковому етапі, але його лімітують не алгоритми, а фізична доступність ресурсів. Місяць — це не нескінченний кар'єр, це жорстке, сухе та дефіцитне середовище, де за кожен кілограм сировини доведеться боротися із законами термодинаміки.

Навіщо Маску Місяць

Довгий час головною медійною іконою Ілона Маска та його SpaceX був Марс. Однак на початку 2026 року Маск здійснив різкий тактичний розворот, офіційно оголосивши у своїх соцмережах, що SpaceX тимчасово зміщує фокус своєї активності з Червоної планети на Місяць.

Причини цього кроку лежать у площині логістики та економіки. Марс капризний: стартові вікна туди відкриваються раз на 26 місяців, а політ в один кінець займає до півроку. Місяць знаходиться всього за два дні шляху, а відправляти туди кораблі можна кожні 10 днів.

Неможливо збудувати мегаполіс на Марсі, не створивши проміжний промисловий полігон. Тому Місяць стане для SpaceX ідеальним випробувальним стендом, де помилки коштують дорого, але не призводять до дворічного очікування наступної рятувальної місії.

Terafab: секретне креслення самозростаючих міст

Якщо про кораблі Starship знають усі, то проект Terafab досі залишається у тіні, хоча саме він є головною технологічною зброєю Маска. Програма Terafab (від «терафабрика») — це концепція повністю автономних промислових вузлів, що самовідтворюються. Завдання проекту — відправити на Місяць одне «насіння», яке виросте до міста без участі людини.

Як виглядає цей ланцюжок?

Доставка та розгортання: Надважка транспортна система Starship HLS висаджує на місячну поверхню базовий модуль Terafab. У його пам'яті зашита «цифрова ДНК» — повні креслення всіх компонентів фабрики. Екстремальна металургія: Модуль видобутку починає всмоктувати місячний реголіт. За допомогою методу прямого електролітичного відновлення при температурі вище 1600 ° C фабрика поділяє сірий пил на чистий кисень і метали — залізо, алюміній, титан і кремній. Роботи-будівельники Optimus: З отриманих металів промислові 3D-принтери друкують нові деталі, а збирають їх гуманоїдні роботи Tesla Optimus, керовані штучним наскрізним інтелектом від компаній Tesla і xAI. Маск відмовився від колісних тракторів на користь андроїдів: Optimus може використовувати будь-які людські інструменти та лагодити інші механізми.

Як цей комплекс вирішує проблеми Місяця?

Перепади температур від +120 ° C до -170 ° C і вбивча радіація змусили інженерів SpaceX відмовитися від наземного будівництва. Terafab йтиме під землю — в лавові трубки (давні вулканічні тунелі). На глибині кількох метрів температура завжди стабільна (близько -30 ° C), а товстий шар базальту захищає електроніку від радіації. Проблему слабкої гравітації (1/6 земної), яка заважає буровим установкам вгризатися в скелі через нестачу ваги, ІІ вирішує за рахунок динамічного розподілу зусиль рою роботів, що працюють у зчіпці.

Навіщо це робиться? Щоб Terafab штампувала важкі ІІ-супутники та компоненти для марсіанського флоту прямо на місці, виключивши колосальні витрати на подолання гравітаційної криниці Землі.

Гелієвий Грааль та космічний пращ

Головним економічним паливом місячного капіталізму має стати Гелій-3. Цей легкий ізотоп, майже відсутній Землі, мільярди років накопичувався в місячному реголіті завдяки сонячному вітру. Гелій-3 — це ідеальне пальне для безнейтронного термоядерного синтезу. Одна тонна цієї речовини може замінити 15 мільйонів тонн нафти. На Землі за цим ресурсом вже охочуються венчурні фонди: наприклад, американський стартап Interlune на Dealroom нещодавно залучив великі інвестиції на розробку обладнання для картування місячного ізотопу.

Щоб доставляти цей дорогоцінний ресурс на Землю, Маск планує відмовитись від дорогого ракетного палива. Натомість на поверхні Місяця буде розгорнута електромагнітна космічна катапульта (Mass Driver). Це кілометровий рейковий прискорювач на магнітній подушці.

Оскільки на Місяці немає атмосфери, капсулу з гелієм-3 можна розігнати рейками до другої космічної швидкості (2,4 км/с) за допомогою чистої електроенергії і «вистрілити» нею прямо у бік Землі. На підльоті до нашої планети капсули гальмуватимуть повітря і спускатимуться на парашутах.

У цій схемі Місяць перетворюється на планетарну верф та заправну станцію. Кораблі стартуватимуть із Землі «без нічого», заправлятимуться виробленим на Місяці киснем і відлітатимуть до Марса та поясу астероїдів, знижуючи вартість міжпланетних подорожей у сотні разів.

Голоси скептиків

Однак утопія Маска стикається з жорсткою критикою академічної спільноти. Головна вразливість його планів — відсутність працюючої технології термоядерного реактора на гелії-3.

Відомий фізик-експериментатор з Каліфорнійського університету професор Тоні Тайсон висловлюється щодо цього скептично:

«Комерційний термоядерний синтез на гелії-3 — це чудова концепція для наукової фантастики, але жах для сучасної інженерної фізики. Щоб запалити дейтерій-тритіову плазму, нам потрібні 150 мільйонів градусів за Цельсієм. Для безнейтронного синтезу з гелієм-3 потрібно буде підняти планку майже до мільярда градусів. У нас на Землі поки що немає магнітних пасток, здатних стабільно утримувати таке тепло без колосальних втрат енергії. Видобувати гелій-3 на Місяці сьогодні — це все одно, що видобувати уран у Стародавньому Римі: ресурс цінний, але застосовувати його абсолютно ніде».



Йому вторять і фахівці у галузі планетології. Д-р Джеффрі Плеша, професор космічних наук Університету Джонса Хопкінса, вказує на вразливість самих роботів:

«Маск розмірковує про роботи Optimus на Місяці так, ніби вони працюватимуть у чистому павільйоні в Каліфорнії. Але місячний реголіт — це не пісок, це колотий кварц і базальт, подрібнені метеоритами в пилюку. Без атмосфери та вологи цей абразив несе сильний статичний заряд. Він налипає на суглоби андроїдів і за кілька тижнів знищує будь-які підшипники. Ідея про те, що гуманоїдні роботи зможуть автономно подвоювати виробництво, ігнорує сувору трибологію Місяця. Фабрика Terafab легко захлинеться у своїх механічних поломках до того, як побудує перший дублікат».

Китайська альтернатива: дракон на Південному полюсі

Поки американські приватні компанії сперечаються у соцмережах, КНР реалізує свою місячну програму з державною точністю годинникового механізму. Китай будує Міжнародну місячну дослідницьку станцію (ILRS) на противагу американській програмі Artemis.

Замість антропоморфних роботів Маска Пекін зробив ставку на спеціалізованих шестиногих роботів-павуків «Чізхоу». Їхня стратегія більш приземлена і прагматична: вони не намагаються копіювати людину, вони використовують 3D-друк місячним пилом для створення куполоподібних баз-коконів. Китайські апарати серії «Чан'є» вже доставили на Землю зразки ґрунту на звороті Місяця і склали найточнішу карту залягання гелію-3.

Паралельно в китайському проекті «Штучне сонце» (EAST) фізики здобули прорив у утриманні високотемпературної плазми, а сама КНР планує доставити на Місяць компактний ядерний реактор для вирішення проблеми місячної ночі вже до 2030 року.

Багатополярний космос та шрами Землі

Однак місячна гонка більше не є дуеллю двох наддержав. За останні роки свої зонди та посадкові модулі на Місяць успішно відправили Індія, яка здійснила історичну посадку біля Південного полюса, Японія зі своїми високоточними снайперськими модулями SLIM, і навіть Саудівська Аравія, яка активно інвестує у міжнародні космічні контракти. Актуальний статус цих місій та хронологію повернення людини на супутник можна відслідковувати на офіційній сторінці NASA Artemis, де навесні 2026 року було зафіксовано успішний пілотований обліт Місяця кораблем Orion у рамках місії Artemis II.

На цьому святі нового технологічного устрою гірким нагадуванням звучить історія України. У XX столітті українська інженерна школа була одним із головних стовпів радянської місячної програми. Саме у Дніпрі, у ДКБ «Південне», було розроблено легендарний блок «Е» — ракетний двигун, який мав посадити радянського космонавта на Місяць.

Блок Е. Посадковий модуль для висадки космонавтів на Місяць місячної програми СРСР, що не відбулася.

Протягом багатьох років цей інженерний шедевр стояв в адміністративному корпусі КБ «Південне» у Дніпрі як символ космічного потенціалу країни. Сьогодні, восени 2026 року, ця будівля повністю зруйнована після багаторазових російських ракетних обстрілів. Потенціал держави, яка могла б продавати Маску технології посадкових щаблів, виявився заручником геополітичної трагедії на Землі. І говорити про повернення України до клубу освоєння Місяця можна буде не раніше, ніж на її власній землі запанує міцний світ.

Що стосується Місяця, сьогодні земний супутник перестав бути романтичною мрією поетів, а перетворюється на жорсткий економічний фронт. Той, хто першим замкне цикл автономного виробництва в лавових трубках — чи то роботи Optimus Ілона Маска, чи роботи-павуки Піднебесної, — отримає ключі від наступного століття людської історії. Земля дуже мала для амбіцій нового покоління, і справжня битва за Тип I за шкалою Кардашова вже почалася у темряві місячних кратерів.