Курс EUR/USD опустився нижче 1,13, до мінімальних рівнів із травня 2025 року. Вересневе падіння євро стало найбільшим за останні 14 місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Євро падає до мінімумів із травня 2025 року: яким може бути курс долара в Україні
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Що тисне на євро
На європейську валюту тиснуть одразу кілька факторів. Серед них — зростання цін на нафту: Brent знову перевищила $100 за барель, що збільшує витрати європейської економіки напередодні опалювального сезону.
Водночас ключовим фактором для валютного ринку залишається різниця в очікуваннях щодо монетарної політики ЄЦБ та Федеральної резервної системи США.
Чому долар отримує перевагу
Ринок очікує повільніших дій Європейського центробанку порівняно з ФРС. Це підвищує привабливість доларових активів, що також відображається в дохідності американських держоблігацій.
У результаті долар зміцнюється до євро, а EUR/USD наближається до важливих технічних рівнів.
Наступним орієнтиром називається 1,122. Якщо євро не втримується вище цієї позначки, потенційно відкривається простір для подальшого руху в напрямку 1,08.
Що це означає для гривні
Для українського валютного ринку важливим стає співвідношення офіційних курсів долара та євро.
Якщо умовно припустити, що НБУ утримує євро біля 51 грн, а EUR/USD перебуває на рівні 1,129, то розрахунковий курс долара становитиме:
51 / 1,129 ≈ 45,17 грн/$.
Якщо EUR/USD знизиться до 1,122 за незмінного курсу євро в 51 грн, відповідний курс долара становитиме вже приблизно 45,45 грн/$.
Отже, подальше ослаблення євро до долара створює для НБУ вибір: або допускати подальше здешевлення євро до гривні, або дозволяти долару рухатися вище.
Що відбувається на міжбанку
На момент наведеної оцінки долар на міжбанківському ринку торгувався в районі 44,84−44,86 грн.
Тобто поточний курс поки нижчий за рівні, які випливають із розрахунку за умови фіксації євро біля 51 грн.
Подальша динаміка залежатиме як від руху EUR/USD на світовому ринку, так і від валютних інтервенцій та курсової політики НБУ.
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