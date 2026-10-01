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1 жовтня 2026, 12:34

Євро падає до мінімумів із травня 2025 року: яким може бути курс долара в Україні

Курс EUR/USD опустився нижче 1,13, до мінімальних рівнів із травня 2025 року. Вересневе падіння євро стало найбільшим за останні 14 місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс EUR/USD опустився нижче 1,13, до мінімальних рівнів із травня 2025 року.
Курс EUR/USD опустився нижче 1,13, до мінімальних рівнів із травня 2025 року.
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Що тисне на євро

На європейську валюту тиснуть одразу кілька факторів. Серед них — зростання цін на нафту: Brent знову перевищила $100 за барель, що збільшує витрати європейської економіки напередодні опалювального сезону.

Водночас ключовим фактором для валютного ринку залишається різниця в очікуваннях щодо монетарної політики ЄЦБ та Федеральної резервної системи США.

Чому долар отримує перевагу

Ринок очікує повільніших дій Європейського центробанку порівняно з ФРС. Це підвищує привабливість доларових активів, що також відображається в дохідності американських держоблігацій.

У результаті долар зміцнюється до євро, а EUR/USD наближається до важливих технічних рівнів.

Наступним орієнтиром називається 1,122. Якщо євро не втримується вище цієї позначки, потенційно відкривається простір для подальшого руху в напрямку 1,08.

Що це означає для гривні

Для українського валютного ринку важливим стає співвідношення офіційних курсів долара та євро.

Якщо умовно припустити, що НБУ утримує євро біля 51 грн, а EUR/USD перебуває на рівні 1,129, то розрахунковий курс долара становитиме:

51 / 1,129 ≈ 45,17 грн/$.

Якщо EUR/USD знизиться до 1,122 за незмінного курсу євро в 51 грн, відповідний курс долара становитиме вже приблизно 45,45 грн/$.

Отже, подальше ослаблення євро до долара створює для НБУ вибір: або допускати подальше здешевлення євро до гривні, або дозволяти долару рухатися вище.

Що відбувається на міжбанку

На момент наведеної оцінки долар на міжбанківському ринку торгувався в районі 44,84−44,86 грн.

Тобто поточний курс поки нижчий за рівні, які випливають із розрахунку за умови фіксації євро біля 51 грн.

Подальша динаміка залежатиме як від руху EUR/USD на світовому ринку, так і від валютних інтервенцій та курсової політики НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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