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1 жовтня 2026, 15:00

Google представила Gemini 4 Argon: що вміє нова ШІ-модель

Google представила Gemini 4 Argon, яка може сама знаходити критичні вразливості в програмному забезпеченні, перевіряти їх і виправляти. Наразі нову ШІ-модель відкрили лише для обмеженого кола партнерів компанії у сфері кібербезпеки. Про це пише TechCrunch.

Google представила Gemini 4 Argon, яка може сама знаходити критичні вразливості в програмному забезпеченні, перевіряти їх і виправляти.
Google представила Gemini 4 Argon
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Google створила Gemini 4 Argon не лише для програмування. Модель також може працювати з дослідженнями й текстами, але головний акцент компанія зробила на кібербезпеці. Її спеціально навчали для захисних кібероперацій.

За даними TechCrunch, поки Argon доступна лише обмеженому колу кіберпартнерів Google у межах програми Fairwind.

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Одна з головних можливостей моделі — робота з вразливостями. У Google кажуть, що Argon може знайти критичну проблему в програмному забезпеченні, перевірити її та виправити.

«Argon здатна автономно знаходити, перевіряти та виправляти критичні вразливості програмного забезпечення», — заявили в компанії.

Втім, можливості моделі не обмежуються кібербезпекою. Співробітники Google уже використовують її у щоденній роботі — зокрема, для налагодження коду та міграції кодових баз.

Argon також уміє працювати з візуальною інформацією. Наприклад, модель може аналізувати довгі відео та графіки.

Google також заявила, що Gemini 4 Argon показала значно кращі результати, ніж GPT-6 Astra від OpenAI та моделі Fable і Opus від Anthropic, у низці тестів для ШІ-моделей. Для порівняння компанія посилається на дані стартапу Vals, який розвиває власний індекс ШІ-моделей.

У Google описують Argon як модель для складних завдань, які потребують тривалого міркування та роботи в кілька етапів. Поки що доступ до неї мають лише партнери компанії у сфері кібербезпеки.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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