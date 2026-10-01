За місяць військовий збір приніс державі 16,2 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби України, за вересень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 16,2 млрд гривень військового збору. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Скільки надійшло до бюджету

Загалом за липень-вересень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 51 млрд гривень військового збору.

Новий порядок зарахування коштів до спеціального фонду діє з 1 липня 2026 року. Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Запроваджений у 2014 році військовий збір в умовах повномасштабної війни залишається важливим інструментом мобілізації внутрішніх ресурсів держави.

Водночас фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень державного бюджету, зокрема, податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, рентної плати, дивідендів від державних підприємств, інших податків і зборів, а також коштів від внутрішніх державних запозичень (ОВДП).

Нагадаємо

Протягом І півріччя 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору.