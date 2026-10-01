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1 жовтня 2026, 14:44

Мінімальна зарплата може зрости до 12 тисяч грн: що пропонує комітет Ради

У проєкті держбюджету-2027 мінімальна зарплата закладена на рівні 9546 грн, але соціальний комітет Ради пропонує підняти її до 12 тисяч грн. Прожитковий мінімум також хочуть збільшити — з 3559 до 8781 грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У проєкті держбюджету-2027 мінімальна зарплата закладена на рівні 9546 грн, але соціальний комітет Ради пропонує підняти її до 12 тисяч грн.
У проєкті держбюджету-2027 мінімальну зарплату пропонують підвищити з 9546 до 12 тисяч грн
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Який прожитковий мінімум пропонують

Із 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу пропонують встановити на рівні 8781 грн на місяць.

Для дітей віком до 6 років пропонують встановити 7735 грн, для дітей від 6 до 18 років — 9874 грн, для працездатних осіб — 9241 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 7344 грн.

Для порівняння, у проєкті держбюджету-2027 закладені значно нижчі суми: 3559 грн на одну особу, 3124 грн для дітей до 6 років, 3895 грн для дітей від 6 до 18 років, 3691 грн для працездатних осіб і 2878 грн для осіб, які втратили працездатність.

Комітет зазначає, що законодавчо встановлений прожитковий мінімум нині у 2,7−3,6 раза нижчий за фактичний.

У комітеті вважають, що такий рівень не дає змоги забезпечити нормальне функціонування організму людини, збереження здоров’я та задоволення основних соціальних і культурних потреб. На думку комітету, це також поглиблює соціальну прірву, збільшує кількість крайніх форм бідності та поширює міграційні настрої серед населення.

Що пропонують із зарплатами

Мінімальну зарплату комітет рекомендує встановити з 1 січня 2027 року на рівні 12 тисяч грн на місяць. У проєкті бюджету передбачено 9546 грн.

Водночас комітет пропонує заборонити у 2027 році збільшувати зарплати та грошове забезпечення для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери і державних органів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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