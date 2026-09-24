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24 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за четвер: 3 млрд євро від ЄС, найоплачуваніші професії і більше корисної інформації від банків

Рада ЄС схвалила восьмий регулярний платіж для України. Рішення стало можливим завдяки прогресу у виконанні Плану України: вже виконано 84 із 95 кроків, строк реалізації яких настав. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримає 3 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility



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Джерело: Мінфін
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