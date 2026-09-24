Топ-5 новин за четвер: 3 млрд євро від ЄС, найоплачуваніші професії і більше корисної інформації від банків

Рада ЄС схвалила восьмий регулярний платіж для України. Рішення стало можливим завдяки прогресу у виконанні Плану України: вже виконано 84 із 95 кроків, строк реалізації яких настав. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Національний банк України розширив перелік інформації, яку банки зобов’язані розкривати на своїх вебсайтах. Нові правила передбачають, що наприкінці 2026 року клієнти та учасники ринку зможуть бачити не лише загальні показники банків, а й індивідуальні вимоги до достатності капіталу та ліквідності, встановлені регулятором для конкретної установи.

Мінекономіки допускає, що зростання реального ВВП України у 2026 році становитиме близько 0,5% замість нинішнього урядового прогнозу 1,6%. Причина — посилення російських обстрілів, руйнування логістики та проблеми з експортом, повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко на Форумі економічної стійкості Forbes Ukraine.

НКРЕКП внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

За останні чотири роки структура попиту на працівників і рівень зарплат в Україні помітно змінилися. Найбільше зросла роль робітничих професій, а частина вакансій у будівництві вже потрапила до числа найоплачуваніших. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота.