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24 вересня 2026, 19:30

Імпорт авто з ЄС перевіряють жорсткіше: бюджет отримав ще 516 млн грн

В Україні посилили контроль за використанням тарифних пільг під час ввезення автомобілів із країн Європейського Союзу. За перші три місяці дії нового механізму додаткові надходження митних платежів становили 516 млн грн. Про це повідомляє «Автоцентр».

В Україні посилили контроль за використанням тарифних пільг під час ввезення автомобілів із країн Європейського Союзу.

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Новий порядок почав діяти з 1 червня 2026 року.

Що змінилося

Ключова зміна стосується перевірки сертифіката EUR.1, який підтверджує преференційне походження товару та за виконання встановлених умов дає право на знижену ставку ввізного мита.

Раніше такий сертифікат перевіряли безпосередньо під час митного оформлення. Тепер перевірка відбувається до початку розмитнення.

За задумом нового механізму, це має зменшити можливості для використання недостовірних документів і неправомірного застосування тарифних пільг.

Скільки можна заощадити на миті

За наведеними у матеріалі даними, для автомобілів за наявності підстав ставка ввізного мита може знижуватися:

  • з 10% до 0,9% — для легкових автомобілів;
  • до 0% — для вантажівок і причепів.

Скористатися пільговою ставкою можна, якщо автомобіль відповідає вимогам щодо преференційного походження з ЄС і це підтверджено належними документами.

Який ефект для бюджету

За три місяці після запуску нового порядку сума митних платежів збільшилася на 516 млн грн.

Це свідчить про значний обсяг операцій, у яких раніше застосовувалися тарифні преференції під час ввезення автомобілів із ЄС.

Новий підхід фактично переносить основну перевірку права на пільгу на етап до митного оформлення, що має зробити використання сертифікатів EUR.1 більш контрольованим.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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