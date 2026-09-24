У четвер, 24 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 0,01 грн/л — до 89,25 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 0,09 грн/л — до 98,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
24 вересня 2026, 17:18
Бензин і дизель трохи подешевшали: ціни на АЗС 24 вересня
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Середні ціни на пальне
Станом на 24 вересня середня вартість становила:
- А-95 преміум — 93,56 грн/л;
- А-95 — 89,25 грн/л;
- А-92 — 85,96 грн/л;
- дизельне пальне — 98,41 грн/л;
- автогаз — 43,93 грн/л.
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Як змінилися ціни за добу
Порівняно з 23 вересня:
- А-95 преміум подорожчав на 0,01 грн/л;
- А-95 подешевшав на 0,01 грн/л;
- А-92 подорожчав на 0,03 грн/л;
- дизельне пальне подешевшало на 0,09 грн/л;
- автогаз залишився без змін.
Отже, 24 вересня ціни на основні види пального майже не змінилися, а найбільше за добу подешевшав дизель.
Джерело: Мінфін
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