Бензин і дизель трохи подешевшали: ціни на АЗС 24 вересня

У четвер, 24 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 0,01 грн/л — до 89,25 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 0,09 грн/л — до 98,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

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Середні ціни на пальне

Станом на 24 вересня середня вартість становила:

А-95 преміум — 93,56 грн/л;

А-95 — 89,25 грн/л;

А-92 — 85,96 грн/л;

дизельне пальне — 98,41 грн/л;

автогаз — 43,93 грн/л.

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Як змінилися ціни за добу

Порівняно з 23 вересня:

А-95 преміум подорожчав на 0,01 грн/л;

А-95 подешевшав на 0,01 грн/л;

А-92 подорожчав на 0,03 грн/л;

дизельне пальне подешевшало на 0,09 грн/л;

автогаз залишився без змін.

Отже, 24 вересня ціни на основні види пального майже не змінилися, а найбільше за добу подешевшав дизель.