Мінекономіки допускає погіршення прогнозу зростання ВВП України у 2026 році до 0,5%

Мінекономіки допускає, що зростання реального ВВП України у 2026 році становитиме близько 0,5% замість нинішнього урядового прогнозу 1,6%. Причина — посилення російських обстрілів, руйнування логістики та проблеми з експортом, повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко на Форумі економічної стійкості Forbes Ukraine.

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Втрати економіки

«Додаткове зниження буде більше 1 відсоткового пункту. Тобто ми будемо зростати 0,5% — це цифра, яку ми зараз розглядаємо всередині Міністерства економіки», — сказав Кравченко.

На початку 2026 року уряд очікував зростання ВВП на 2,4%, але в середині року знизив прогноз до 1,6%.

Що тисне на економіку

За словами міністра, на економіку дедалі сильніше тиснуть блокування експорту та руйнування логістичної інфраструктури через російські обстріли.

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У Мінекономіки очікують, що цей тиск посилюватиметься у другому півріччі.

У першому кварталі економіка вперше з 2023 року показала спад — ВВП скоротився на 0,6%. У липні економічне зростання становило близько 4% у річному вимірі, тоді як у серпні показник наблизився до нуля.

Прогноз по ВВП

Окремо прогноз ВВП погіршив Національний банк. У серпні НБУ знизив оцінку зростання економіки у 2026 році до 1,1−1,2% із попередніх 1,8% через руйнування у промисловості й торгівлі та погіршення ділових очікувань.

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Водночас урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік побудований на песимістичнішому сценарії, який передбачає зростання ВВП у 2026 році на 1,3%. Дефіцит бюджету за цим сценарієм становитиме 15% ВВП.