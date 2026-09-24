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24 вересня 2026, 16:05

Україна отримає 3 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила восьмий регулярний платіж для України. Рішення стало можливим завдяки прогресу у виконанні Плану України: вже виконано 84 із 95 кроків, строк реалізації яких настав. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Рада ЄС схвалила восьмий регулярний платіж для України.

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На що направлять кошти

Кошти допоможуть підтримувати макрофінансову стабільність, фінансувати пріоритетні видатки держави та продовжувати реформи на шляху до членства в ЄС.

Окремо Рада ЄС схвалила внесення змін до Плану України, які передбачають добровільний внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон — близько 92 млн євро — у формі безповоротної допомоги.

Норвегія стала першою країною, яка не є членом ЄС, що здійснила внесок до Pillar I Ukraine Facility — бюджетна підтримка в межах Ukraine Facility.

Нагадаємо

Механізм Ukraine Facility передбачає можливість додаткових добровільних внесків від держав-членів ЄС, третіх країн та міжнародних організацій.

За останній рік Швеція вже спрямувала понад 253 млн євро додаткових внесків, а Велика Британія нещодавно надала понад 17 млн євро до Pillar II — Ukraine Investment Framework.

Ukraine Facility — це фінансовий інструмент Європейського Союзу обсягом понад 50 млрд євро на 2024−2027 роки, спрямований на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, а також проведення реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Після надходження восьмого траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах Ukraine Facility з середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
lider2000
lider2000
24 вересня 2026, 16:28
#
Можно сразу перевести на счет миндичу
+
0
w33
w33
24 вересня 2026, 17:28
#
Гроші є і будуть від країн заходу, тут все стабільно
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