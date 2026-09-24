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24 вересня 2026, 10:22

Українські банки розкриють більше інформації: які показники зможуть перевірити клієнти з листопада

Національний банк України розширив перелік інформації, яку банки зобов’язані розкривати на своїх вебсайтах. Нові правила передбачають, що наприкінці 2026 року клієнти та учасники ринку зможуть бачити не лише загальні показники банків, а й індивідуальні вимоги до достатності капіталу та ліквідності, встановлені регулятором для конкретної установи.

Національний банк України розширив перелік інформації, яку банки зобов’язані розкривати на своїх вебсайтах.

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Йдеться про вимоги, які НБУ визначає за результатами наглядового процесу в межах європейського підходу Pillar II. Тобто однакових підвищених показників для всіх банків не буде: залежно від результатів нагляду для кожної установи можуть встановлюватися власні додаткові вимоги.

Що саме публікуватимуть банки

Із кінця 2026 року банки розкриватимуть на своїх сайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності. Ці дані також публікуватиме НБУ на своєму офіційному сайті до 31 грудня.

Крім того, з листопада банки повинні будуть додатково показувати складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR. Цей показник характеризує, наскільки стабільними є джерела фінансування банку в довшій перспективі.

Водночас уже зараз правила передбачають розкриття значного обсягу інформації про банки. Зокрема, публікуються дані про дотримання пруденційних нормативів, ліміти відкритої валютної позиції, нормативи капіталу та їх складові, балансові показники і фінансовий результат.

Також банки розкривають інформацію про кредитний ризик, структуру вкладів населення та можливі суми відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, складові коефіцієнта покриття ліквідністю LCR і результати оцінки стійкості.

Чому вимоги до банків будуть різними

Ключова зміна полягає саме в переході до індивідуального підходу. НБУ оцінює банки в межах наглядового процесу та може встановлювати для конкретної установи підвищені вимоги до капіталу або ліквідності.

Тому клієнт зможе побачити не лише стандартні показники, а й те, які додаткові вимоги регулятор встановив саме для конкретного банку.

Такий підхід відповідає практиці ЄС і має дати ринку більше інформації для оцінки фінансового стану окремих установ. НБУ зазначає, що розширення розкриття інформації має посилити прозорість банківського сектору, ринкову дисципліну та фінансову стабільність.

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Що це означає для клієнтів банків

Для споживачів банківських послуг це важливо насамперед тому, що фінансовий стан різних банків можна буде порівнювати на основі більшої кількості даних.

Наприклад, перед відкриттям депозиту, вибором банку для зарплатного обслуговування чи зберіганням значної суми коштів клієнт зможе перевірити показники капіталу, ліквідності, кредитного ризику та структуру вкладів.

Водночас сам факт наявності індивідуальної підвищеної вимоги не означає автоматично, що банк має проблеми. Це результат наглядової оцінки конкретної установи, тому показники потрібно розглядати в комплексі.

Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ № 110 від 22 вересня 2026 року. Вона набирає чинності 1 листопада 2026 року.


Як ми писали, Нацбанк минулого тижня уперше у 2026 році вийшов на міжбанк із купівлею валюти

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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