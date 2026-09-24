Після закриття міжбанку у четвер, 24 вересня, курс долара додав 6 копійок у купівлі та у продажу, євро додало 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.
24 вересня 2026, 17:52
Долар продовжив зростання на міжбанку: «плюс» 6 копійок
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Валютний ринок
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Відкриття 24 вересня
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Закриття 24 вересня
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Зміни
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44,89/44,92
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44,95/44,98
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6/6
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51,11/51,14
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51,13/51,15
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,67−45,18 грн. Євро купують за 50,93 грн, а продають за 51,62 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,98−45,01, євро — 51,60−51,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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