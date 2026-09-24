Національний банк України встановив офіційні курси валют на п’ятницю, 25 вересня. Долар США подорожчав на 12 копійок — до 44,97 грн, тоді як євро подешевшав на 6 копійок — до 51,12 грн. Про це свідчать дані Національного банку.
24 вересня 2026, 17:28
Долар уже майже 45 грн: НБУ встановив курс на 25 вересня
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Офіційний курс валют
На 25 вересня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,97 грн;
- 1 євро — 51,12 грн.
Для порівняння, 24 вересня офіційний курс долара становив 44,85 грн, а євро — 51,18 грн.
Як змінився курс
За добу гривня послабилася до долара на 0,12 грн, а щодо євро зміцнилася на 0,06 грн. Таким чином, офіційний курс долара опинився всього за 3 копійки від позначки 45 грн/$.
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Джерело: Мінфін
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