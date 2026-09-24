Долар уже майже 45 грн: НБУ встановив курс на 25 вересня

Національний банк України встановив офіційні курси валют на п’ятницю, 25 вересня. Долар США подорожчав на 12 копійок — до 44,97 грн, тоді як євро подешевшав на 6 копійок — до 51,12 грн. Про це свідчать дані Національного банку.