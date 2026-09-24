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24 вересня 2026, 18:15

Винагороди топменеджерів держпідприємств хочуть обмежити 80 тис грн: у Раді подали поправку до бюджету-2027

До проєкту Державного бюджету України на 2027 рік внесли поправку, яка передбачає обмеження винагород керівників державних підприємств та членів наглядових рад, зокрема держбанків, до 80 тис грн. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка заявила, що підписала відповідну поправку, внесену головою Верховної Ради.

До проєкту Державного бюджету України на 2027 рік внесли поправку, яка передбачає обмеження винагород керівників державних підприємств та членів наглядових рад, зокрема держбанків, до 80 тис грн.


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За словами депутатки, вона підтримує таке обмеження ще з 2022 року. Тоді, за її словами, вона також подавала законопроєкт, який мав обмежити винагороди керівників держпідприємств рівнем виплат військовослужбовців на фронті. Василевська-Смаглюк стверджує, що тоді Міністерство фінансів виступало проти цієї ініціативи.

Одним із останніх прикладів депутатка назвала Чорнобильську АЕС. За її словами, виплати директору підприємства, з урахуванням передбаченої контрактом премії у розмірі 48 окладів, за рік зросли зі 143 тис. грн до 265 тис. грн на місяць. Ці цифри наводить саме депутатка; у відкритій фінансовій звітності ЧАЕС окремо доступні звіти підприємства за 2025 рік, однак саме наведені нею параметри виплат незалежно підтвердити не вдалося.

Скільки платять керівникам держбанків

Окремі офіційні звіти держбанків демонструють, чому питання винагороди топменеджменту залишається предметом дискусій.

Наприклад, Ощадбанк за 2025 рік виплатив членам правління сукупно 109,03 млн грн до утримання податків. До цієї суми увійшли 87,92 млн грн фіксованої винагороди, 13,99 млн грн змінної винагороди, 6,02 млн грн негрошової винагороди та 1,09 млн грн відшкодування витрат. Упродовж року до складу правління входили вісім осіб.

У ПриватБанку дев'ять членів наглядової ради у 2025 році отримали фіксовану винагороду за виконання своїх функцій у межах від 6,96 млн грн до 12,04 млн грн на одну особу. Крім цього, банк відображав компенсації витрат та додаткові блага.

Серед членів правління ПриватБанку найбільша основна зарплата за 2025 рік припала на голову правління — 24,26 млн грн. Один із заступників голови отримав 13,99 млн грн основної зарплати та 9,54 млн грн змінної винагороди, а ще один член правління — 13,96 млн грн основної зарплати і 8,89 млн грн змінної винагороди.

Ще один приклад — «Нафтогаз України». За підсумками 2024 року компанія виплатила провідному управлінському персоналу, до якого в середньому входили п'ять членів правління та шість директорів, 81 млн грн компенсації, включно із зарплатами та поточними преміями. Членам наглядової ради за той самий рік було виплачено 33 млн грн.

Водночас ці виплати встановлюються відповідно до затверджених політик винагороди, контрактів та рішень органів корпоративного управління. Сам факт великої суми не означає порушення закону.


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Що пропонує поправка

У разі ухвалення поправки держава матиме встановити єдину верхню межу винагороди у 80 тис. грн для керівників держпідприємств і членів наглядових рад, включно з держбанками.

Наразі це лише пропозиція до проєкту держбюджету-2027. Сам бюджетний законопроєкт № 16000 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради 15 вересня 2026 року, і парламентський розгляд документа ще триває.

Але питання високих виплат топменеджменту державного сектору може стати одним із елементів бюджетної дискусії перед ухваленням бюджету на 2027 рік.


Як ми писали, Мінфін оновив дані по зарплатах чиновників: топ-3 держорганів, де платять найбільше

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
24 вересня 2026, 18:31
#
А чому тільки держбанків? якось «на пів шишечкі»… хоча до 2027 року можна і забути навіть за цей допис
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