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24 вересня 2026, 16:59

Відключення світла за борги: НКРЕКП запровадила нові правила для споживачів

НКРЕКП внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

НКРЕКП внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

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Що це значить

Зокрема, споживач не оплачуватиме витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження його борг за електроенергію був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Коли витрати покриє оператор системи

Це правило діятиме і в ситуації, коли вже після відключення оператор уточнить фактичні покази лічильника та з’ясує, що реальна заборгованість на момент відключення була нижчою за встановлений поріг.

У такому випадку витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи.

Також споживач не платитиме за ці роботи, якщо його відключили з порушенням установленої процедури.

Вартість послуг обмежать

НКРЕКП запровадила єдиний підхід до розрахунку вартості відключення та повторного підключення.

Якщо це технічно можливо, оператор має обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт.

Вартість послуг не зможе перевищувати граничну суму, визначену відповідно до Правил. Оператори системи повинні оприлюднювати перелік послуг та їхню вартість на своїх офіційних сайтах.

Після відключення складатимуть акт

Процедура відключення також стане більш формалізованою.

Після виконання робіт оператор системи має скласти акт, у якому, зокрема, зазначатимуться:

  • дата і час відключення;
  • спосіб виконання робіт;
  • EIC-код;
  • покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати.

Один примірник акта передаватимуть споживачу. Якщо його немає на місці, документ мають надіслати протягом трьох робочих днів.

Скільки чекати на відновлення електропостачання Після усунення причин відключення та виконання необхідних умов оператор системи має відновити електропостачання:

  • у містах — протягом трьох робочих днів;
  • у сільській місцевості — протягом п’яти робочих днів.

Коли набудуть чинності нові правила

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення на сайті НКРЕКП.

Водночас новий механізм визначення вартості послуг з відключення та підключення почне діяти з 1 жовтня 2026 року

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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