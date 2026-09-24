Make Your Move: новий етап розвитку бренду Bybit як нової фінансової платформи

Нова глобальна кампанія знаменує наступний етап трансформації Bybit у комплексну фінансову платформу. Оновлене позиціювання бренду спирається на екосистему, що розширюється та об'єднує торгівлю, платежі, повсякденні витрати, можливості отримання доходу й інтелектуальні фінансові сервіси.

Bybit, нова фінансова платформа, якій довіряють понад 80 мільйонів користувачів у всьому світі, оголосила про запуск «Make Your Move» — нової глобальної бренд-кампанії, що знаменує наступний етап розвитку компанії за межами криптовалютної торгівлі.

Кампанія відображає фундаментальну зміну в тому, як Bybit бачить свій бізнес і роль на глобальному фінансовому ринку. Замість платформи, зосередженої насамперед на криптовалютній торгівлі та доповненої окремими фінансовими продуктами, Bybit розвиває єдину екосистему, що об'єднує криптовалюти, акції, золото, валютні ринки, індекси й деривативи, а також платежі, повсякденні витрати, управління капіталом, інституційні рішення та інтелектуальні фінансові сервіси.

Нове позиціювання продовжує бачення, яке співзасновник і CEO Bybit Бен Чжоу представив у своїй лютневій ключовій доповіді: «Створено для всіх. Працює завдяки інтелекту. Відкрито для світу». Bybit прагне до світу, у якому кожен має доступ до глобальних фінансових можливостей. Місія компанії — створити першу інтелектуальну платформу, що поєднує людей у будь-якій точці світу з глобальною фінансовою системою.

«Bybit значно змінилася відтоді, як ми починали як платформа для торгівлі криптовалютними деривативами, і наш бренд має відображати бізнес, який ми будуємо сьогодні, — зазначив Бен Чжоу, співзасновник і CEO Bybit. — Ми прагнемо об'єднати більше фінансових можливостей на одній платформі та зробити їх доступнішими для людей у всьому світі».

Нове втілення бренду

«Make Your Move» втілює нове позиціювання Bybit, акцентуючи на свободі вибору та ширшому доступі до фінансових можливостей у межах єдиної взаємопов'язаної платформи.

Кампанія відображає прагнення Bybit зробити глобальні ринки та фінансові сервіси доступнішими незалежно від географії, водночас ставлячи користувача та його рішення в центр взаємодії з платформою.

Оновлене позиціювання також знайшло відображення у візуальній айдентиці Bybit. Помаранчеву літеру «I» з логотипа Bybit перетворено на самостійний фірмовий знак, що символізує особистість і рух у фінансовій системі.

Цей елемент також став основою нового візуального патерну: одна помаранчева лінія вирізняється серед повторюваних ліній, уособлюючи людину, яка робить власний хід у системі.

Екосистема, що продовжує розширюватися

Нове позиціювання спирається на масштаб і широту екосистеми Bybit. Сьогодні платформа обслуговує понад 80 млн зареєстрованих користувачів у 181 країні та регіоні, пропонуючи понад 442 активи для спотової торгівлі та 779 інструментів традиційних ринків у межах продуктів TradFi і RWA.

Можливості Bybit виходять далеко за межі торгівлі та охоплюють платежі й повсякденні фінансові операції. Bybit Pay дає змогу здійснювати прямі перекази в криптовалюті, а картка Bybit поєднує цифрові активи з повсякденними витратами та пропонує користувачам додаткові переваги. Bybit P2P забезпечує доступ до фіатних валют і криптовалют через мережу з 48 000 активних мерчантів, тоді як Bybit Earn пропонує гнучкий стейкінг і дає користувачам можливість отримувати винагороди за свої активи без фіксованого періоду блокування.

Ще одним важливим напрямом розвитку користувацького досвіду стає штучний інтелект. Нещодавно представлений Bybit AI інтегрований із понад 600 сервісами платформи та охоплює 1278 сценаріїв підтримки, допомагаючи користувачам орієнтуватися в дедалі ширшому спектрі продуктів і сервісів Bybit.

Трансформація Bybit у повнофункціональну нову фінансову платформу відповідає реаліям сучасного фінансового середовища, у якому користувачі часто змушені звертатися до різних провайдерів і застосунків для торгівлі, інвестування, платежів, повсякденних витрат і отримання доходу.

Bybit прагне спростити цей досвід, об'єднавши різні фінансові активності в межах однієї платформи та надавши користувачам зручніший доступ до глобальних ринків і сервісів.

Оновлена айдентика відображає масштаб бізнесу Bybit сьогодні та водночас створює основу для подальшого розвитку компанії на глобальних фінансових ринках.

Подія «Make Your Move» відкриває нову главу в реалізації бачення Bybit як нової фінансової платформи та підкреслює прагнення компанії робити глобальні фінансові можливості доступнішими для нового покоління користувачів у всьому світі.

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 80 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.