За останні чотири роки структура попиту на працівників і рівень зарплат в Україні помітно змінилися. Найбільше зросла роль робітничих професій, а частина вакансій у будівництві вже потрапила до числа найоплачуваніших. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота.
До 110 тисяч грн на місяць: які професії стали найоплачуванішими в Україні
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Хто заробляє найбільше
У серпні 2022 року найвищу медіанну зарплату пропонували далекобійникам — 40 тис. грн.
До п’ятірки також входили:
- майстер з ремонту — 30 тис. грн;
- фасадник — 30 тис. грн;
- рієлтор — 27,5 тис. грн;
- рихтувальник — 27,5 тис. грн.
У серпні 2026 року рейтинг уже виглядав інакше.
Найбільшу медіанну зарплату пропонували керівникам відділів продажів — 110 тис. грн.
Далі йшли:
- штукатур — 80 тис. грн;
- фасадник — 70 тис. грн;
- плиточник — 70 тис. грн;
- муляр — 65 тис. грн.
Таким чином, одразу чотири з п’яти найоплачуваніших позицій у 2026 році припали на робітничі та будівельні спеціальності.
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Кого найбільше шукають
У серпні 2022 року найбільше вакансій було для водіїв — 4468 оголошень. Медіанна зарплата становила 23 тис. грн.
Також активно шукали:
- продавців — 4340 вакансій, 10,7 тис. грн;
- менеджерів з продажу — 2319, 16,5 тис. грн;
- швачок і кравців — 2121, 15 тис. грн;
- кухарів — 2120, 12,5 тис. грн.
У серпні 2026 року перше місце за кількістю вакансій посіли продавці — 9306 оголошень, а їхня медіанна зарплата зросла до 24,2 тис. грн.
На другому місці — водії: 8331 вакансія із медіанною зарплатою 40 тис. грн.
Далі:
- різноробочі — 5011 вакансій, 30 тис. грн;
- вантажники — 4848 вакансій, 28,5 тис. грн;
- кухарі — 3384 вакансії, 29,25 тис. грн.
Як змінився ринок праці
Продавці, водії та кухарі залишаються серед найбільш затребуваних спеціалістів. Водночас у 2026 році до топ-5 за кількістю вакансій увійшли різноробочі та вантажники.
Дані також показують суттєве зростання зарплат у масових професіях. Наприклад, медіанна зарплата водія зросла з 23 тис. грн у 2022 році до 40 тис. грн у 2026 році, а продавця — з 10,7 тис. грн до 24,2 тис. грн.
За оцінкою роботодавців, дефіцит кадрів залишається одним із головних чинників зростання зарплат. Водночас на вибір роботи дедалі більше впливають не лише гроші, а й бронювання, гнучкий графік, умови праці та стабільність компанії.
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