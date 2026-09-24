До 110 тисяч грн на місяць: які професії стали найоплачуванішими в Україні

За останні чотири роки структура попиту на працівників і рівень зарплат в Україні помітно змінилися. Найбільше зросла роль робітничих професій, а частина вакансій у будівництві вже потрапила до числа найоплачуваніших. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота.

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Хто заробляє найбільше

У серпні 2022 року найвищу медіанну зарплату пропонували далекобійникам — 40 тис. грн.

До п’ятірки також входили:

майстер з ремонту — 30 тис. грн;

фасадник — 30 тис. грн;

рієлтор — 27,5 тис. грн;

рихтувальник — 27,5 тис. грн.

У серпні 2026 року рейтинг уже виглядав інакше.

Найбільшу медіанну зарплату пропонували керівникам відділів продажів — 110 тис. грн.

Далі йшли:

штукатур — 80 тис. грн;

фасадник — 70 тис. грн;

плиточник — 70 тис. грн;

муляр — 65 тис. грн.

Таким чином, одразу чотири з п’яти найоплачуваніших позицій у 2026 році припали на робітничі та будівельні спеціальності.

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Кого найбільше шукають

У серпні 2022 року найбільше вакансій було для водіїв — 4468 оголошень. Медіанна зарплата становила 23 тис. грн.

Також активно шукали:

продавців — 4340 вакансій, 10,7 тис. грн;

менеджерів з продажу — 2319, 16,5 тис. грн;

швачок і кравців — 2121, 15 тис. грн;

кухарів — 2120, 12,5 тис. грн.

У серпні 2026 року перше місце за кількістю вакансій посіли продавці — 9306 оголошень, а їхня медіанна зарплата зросла до 24,2 тис. грн.

На другому місці — водії: 8331 вакансія із медіанною зарплатою 40 тис. грн.

Далі:

різноробочі — 5011 вакансій, 30 тис. грн;

вантажники — 4848 вакансій, 28,5 тис. грн;

кухарі — 3384 вакансії, 29,25 тис. грн.

Як змінився ринок праці

Продавці, водії та кухарі залишаються серед найбільш затребуваних спеціалістів. Водночас у 2026 році до топ-5 за кількістю вакансій увійшли різноробочі та вантажники.

Дані також показують суттєве зростання зарплат у масових професіях. Наприклад, медіанна зарплата водія зросла з 23 тис. грн у 2022 році до 40 тис. грн у 2026 році, а продавця — з 10,7 тис. грн до 24,2 тис. грн.

За оцінкою роботодавців, дефіцит кадрів залишається одним із головних чинників зростання зарплат. Водночас на вибір роботи дедалі більше впливають не лише гроші, а й бронювання, гнучкий графік, умови праці та стабільність компанії.