Made in China за $1000: нові кросівки Gucci викликали питання до італійської спадщини бренду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 вересня 2026, 19:01

Made in China за $1000: нові кросівки Gucci викликали питання до італійської спадщини бренду

Gucci почав продавати нові моделі люксових кросівок із маркуванням Made in China, що стало помітним відступом від традиції бренду виробляти взуття в Італії. Reuters зазначає, що цей крок уже викликає занепокоєння у частини галузевих експертів: вони побоюються, що він може послабити сприйняття Gucci як елітного італійського бренду.

Gucci почав продавати нові моделі люксових кросівок із маркуванням Made in China, що стало помітним відступом від традиції бренду виробляти взуття в Італії.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Йдеться про модель Drip, перші кросівки Gucci, створені новим художнім директором бренду Демною, а також ще одну модель шкіряних сліпонів. Drip продаються приблизно за 800 євро в Європі та $1000 у США.

Чому Gucci переніс частину виробництва до Китаю

У компанії пояснили, що Італія «завжди буде в центрі виробничої моделі та ідентичності Gucci», але для окремих виробів бренд вирішив працювати з китайським виробником.

Причина — спеціалізовані технології та виробничі можливості, які, за словами Gucci, найкраще відповідали вимогам до дизайну, якості та характеристик нових моделей. Reuters водночас зазначає, що бренд змушений балансувати між створенням нових продуктів і контролем витрат, намагаючись повернути більш чутливих до ціни покупців люксу.

Китай є одним із головних світових центрів виробництва кросівок і працює не лише з масовими, а й із преміальними брендами. Водночас для Gucci напис Made in China є чутливим через історичний зв'язок марки з італійським виробництвом.

У компанії запевнили, що ширшого плану перенесення виробництва Gucci за межі Італії немає.

Читайте також: Геополітика б'є по люксу: війна в Ірані обвалила доходи Gucci


Демна намагається перезапустити Gucci


За створення нової естетики Gucci відповідає грузинський дизайнер Демна, який раніше очолював Balenciaga. Його рішення часто вирізнялися радикальними силуетами та футуристичним дизайном, що робило його однією з найбільш дискусійних фігур у сучасній моді.

Призначення Демни Gucci розглядає як частину спроби відновити бренд після кількох років падіння продажів. Kering прагне за допомогою нової продукції та дизайну залучити молодшу й ширшу аудиторію. Reuters наголошує, що успіх Демни має велике значення для відновлення Gucci, продажі якого останніми роками суттєво скоротилися.

Таким чином, Made in China у нових Gucci — не сигнал про повний відхід бренду від Італії, а спроба використовувати китайські виробничі компетенції для окремих складних моделей. Однак саме це рішення вже ставить питання про те, де проходить межа між інноваціями, контролем витрат і збереженням італійської спадщини бренду.


Як ми писали, власник Gucci веде переговори про продаж свого б'юті-бізнесу L'Oréal за $4 млрд

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
24 вересня 2026, 19:57
#
Так, все це сумно насправді бо кетайці не ті люди від яких хотілося би залежати
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 41 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами