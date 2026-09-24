Made in China за $1000: нові кросівки Gucci викликали питання до італійської спадщини бренду

Gucci почав продавати нові моделі люксових кросівок із маркуванням Made in China, що стало помітним відступом від традиції бренду виробляти взуття в Італії. Reuters зазначає , що цей крок уже викликає занепокоєння у частини галузевих експертів: вони побоюються, що він може послабити сприйняття Gucci як елітного італійського бренду.

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Йдеться про модель Drip, перші кросівки Gucci, створені новим художнім директором бренду Демною, а також ще одну модель шкіряних сліпонів. Drip продаються приблизно за 800 євро в Європі та $1000 у США.

Чому Gucci переніс частину виробництва до Китаю

У компанії пояснили, що Італія «завжди буде в центрі виробничої моделі та ідентичності Gucci», але для окремих виробів бренд вирішив працювати з китайським виробником.

Причина — спеціалізовані технології та виробничі можливості, які, за словами Gucci, найкраще відповідали вимогам до дизайну, якості та характеристик нових моделей. Reuters водночас зазначає, що бренд змушений балансувати між створенням нових продуктів і контролем витрат, намагаючись повернути більш чутливих до ціни покупців люксу.

Китай є одним із головних світових центрів виробництва кросівок і працює не лише з масовими, а й із преміальними брендами. Водночас для Gucci напис Made in China є чутливим через історичний зв'язок марки з італійським виробництвом.

У компанії запевнили, що ширшого плану перенесення виробництва Gucci за межі Італії немає.

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Демна намагається перезапустити Gucci



За створення нової естетики Gucci відповідає грузинський дизайнер Демна, який раніше очолював Balenciaga. Його рішення часто вирізнялися радикальними силуетами та футуристичним дизайном, що робило його однією з найбільш дискусійних фігур у сучасній моді.

Призначення Демни Gucci розглядає як частину спроби відновити бренд після кількох років падіння продажів. Kering прагне за допомогою нової продукції та дизайну залучити молодшу й ширшу аудиторію. Reuters наголошує, що успіх Демни має велике значення для відновлення Gucci, продажі якого останніми роками суттєво скоротилися.

Таким чином, Made in China у нових Gucci — не сигнал про повний відхід бренду від Італії, а спроба використовувати китайські виробничі компетенції для окремих складних моделей. Однак саме це рішення вже ставить питання про те, де проходить межа між інноваціями, контролем витрат і збереженням італійської спадщини бренду.



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