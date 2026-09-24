Національний банк переглянув підходи до планів відновлення банків та банківських груп. Зокрема, скасовано фіксовану надбавку у 1,5 в.п., а межі так званої «жовтої зони» тепер визначатимуться з урахуванням регуляторних нормативів, буферів капіталу, коефіцієнта левериджу та результатів оцінки стійкості банку, пише biz.ligazakon.net.
Нові правила для банків: НБУ переглянув «жовту зону» та вимоги до планів відновлення
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Що змінилося для «жовтої зони»
Раніше для визначення порогів використовувалася фіксована надбавка у 1,5 в.п. Тепер цей підхід скасовано.
Межі «жовтої зони» прив’язуватимуть до:
- мінімальних або підвищених нормативів;
- комбінованого буфера капіталу;
- коефіцієнта левериджу;
- результатів оцінки стійкості банку.
На відновлення капіталу — до 18 місяців
Варіанти відновлення, які банк закладає у свій план, мають забезпечувати відновлення капіталу в строк не довше 18 місяців.
Для системно важливих банків також змінюється підхід до сценарного планування. Вони отримуватимуть сценарій НБУ за чотири місяці до строку подання плану, а групові плани повинні враховувати цей сценарій.
План можна буде не оновлювати щороку
Банк зможе не проводити чергове щорічне оновлення Плану відновлення, якщо незадовго до цього вже комплексно оновив його позапланово, а НБУ визнав такий документ прийнятним.
Водночас строк на доопрацювання Плану, який НБУ визнав неприйнятним, збільшено з двох до трьох місяців.
Менше обов’язкових показників
НБУ також спростив перелік показників, які банки мають враховувати у планах.
Спреди CDS та зміна ціни акцій більше не належать до безумовно обов’язкових показників — їх можна використовувати як додаткові, за наявності.
Крім того, банківські групи, у яких небанківські учасники є несуттєвими, зможуть не розробляти окремий консолідований план відновлення.
Що це означає
Нові правила роблять вимоги до планів відновлення більш ризик-орієнтованими та гнучкими. Замість фіксованих порогів банки мають орієнтуватися на власні нормативи, капітальні буфери та результати оцінки стійкості, а НБУ водночас спрощує частину процедур і дає більше часу на доопрацювання документів.
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