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24 вересня 2026, 18:42

Нові правила для банків: НБУ переглянув «жовту зону» та вимоги до планів відновлення

Національний банк переглянув підходи до планів відновлення банків та банківських груп. Зокрема, скасовано фіксовану надбавку у 1,5 в.п., а межі так званої «жовтої зони» тепер визначатимуться з урахуванням регуляторних нормативів, буферів капіталу, коефіцієнта левериджу та результатів оцінки стійкості банку, пише biz.ligazakon.net.

Національний банк переглянув підходи до планів відновлення банків та банківських груп.
Банк

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Що змінилося для «жовтої зони»

Раніше для визначення порогів використовувалася фіксована надбавка у 1,5 в.п. Тепер цей підхід скасовано.

Межі «жовтої зони» прив’язуватимуть до:

  • мінімальних або підвищених нормативів;
  • комбінованого буфера капіталу;
  • коефіцієнта левериджу;
  • результатів оцінки стійкості банку.

На відновлення капіталу — до 18 місяців

Варіанти відновлення, які банк закладає у свій план, мають забезпечувати відновлення капіталу в строк не довше 18 місяців.

Для системно важливих банків також змінюється підхід до сценарного планування. Вони отримуватимуть сценарій НБУ за чотири місяці до строку подання плану, а групові плани повинні враховувати цей сценарій.

План можна буде не оновлювати щороку

Банк зможе не проводити чергове щорічне оновлення Плану відновлення, якщо незадовго до цього вже комплексно оновив його позапланово, а НБУ визнав такий документ прийнятним.

Водночас строк на доопрацювання Плану, який НБУ визнав неприйнятним, збільшено з двох до трьох місяців.

Менше обов’язкових показників

НБУ також спростив перелік показників, які банки мають враховувати у планах.

Спреди CDS та зміна ціни акцій більше не належать до безумовно обов’язкових показників — їх можна використовувати як додаткові, за наявності.

Крім того, банківські групи, у яких небанківські учасники є несуттєвими, зможуть не розробляти окремий консолідований план відновлення.

Що це означає

Нові правила роблять вимоги до планів відновлення більш ризик-орієнтованими та гнучкими. Замість фіксованих порогів банки мають орієнтуватися на власні нормативи, капітальні буфери та результати оцінки стійкості, а НБУ водночас спрощує частину процедур і дає більше часу на доопрацювання документів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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