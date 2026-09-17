Національний банк України збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з імпорту певних видів складного промислового обладнання. Про це повідомила пресслужба НБУ.
НБУ збільшив до 270 днів строки розрахунків за імпорт промислового обладнання
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Внесення змін
Зазначається, що зміни внесені на підставі пропозицій уряду (розпорядження Кабінету міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р) та за результатами консультацій із Міністерством економіки та довкілля України й експертами Міжнародного валютного фонду.
Збільшення граничних строків розрахунків стосується операцій з імпорту таких товарів, як прокатні стани, металообробні верстати, преси та машини для оброблення металів і металокераміки.
Як наголосили в Нацбанку, це рішення дасть змогу узгодити граничні строки розрахунків із фактичною тривалістю виробничих і логістичних циклів постачання складного обладнання, а також сприятиме відновленню та модернізації виробничих потужностей в Україні.
Зміни ухвалені постановою правління НБУ від 15 вересня 2026 року і набирають чинності з 17 вересня 2026 року.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», наприкінці серпня Національний банк України після звернення Кабінету міністрів тимчасово збільшив граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції зі 120 до 150 днів.
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