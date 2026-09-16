16 вересня європейські ф'ючерсні ціни на газ наблизилися до найвищих рівнів з грудня 2022 року, але потім відступили після того, як німецька державна енергетична компанія Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) заявила, що не отримувала вказівок від уряду щодо закупівлі газу для закачування у сховища, повідомляє Bloomberg.
Ціни на газ у Європі наблизилися до максимумів 2022 року
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Деталі
16 вересня ціна ф'ючерсів на природний газ у Європі зросла більш ніж на 4% — до понад 83 євро — після чого зростання дещо сповільнилося, і ціни встановилися близько 81 євро за мегават-годину, що, тим не менш, являє собою зростання більш ніж на 2% порівняно з закриттям попереднього дня.
Ринки відреагували на повідомлення про те, що міністр економіки та енергетики Німеччини Катаріна Райхе нібито доручила SEFE закупити газ для поповнення резервів країни. У коментарі Bloomberg представники енергетичної компанії заявили, що таких інструкцій вони не отримували.
За даними Bloomberg, така реакція ринку підкреслює зростаюче занепокоєння щодо виснаження запасів газу в Європі напередодні зими. Газові сховища в регіоні заповнені приблизно на 68%, тоді як у Німеччині — найбільшому енергетичному ринку Європи — цей показник становить лише 56%, повідомляє агентство.
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Чому зростають ціни
Раніше уряд Німеччини неодноразово заявляв, що не втручатиметься в процес поставок; однак у вересні Bloomberg повідомило, що вело переговори з державними енергетичними компаніями щодо підтримки зусиль щодо нарощування запасів.
Занепокоєння щодо низьких запасів також призводить до зростання цін на газ на наступний рік. Контракти на літо 2027 року дорожчі за зимові, і цього тижня розрив між ними досяг рекордно високого рівня, повідомляє Bloomberg.
Через це трейдери майже не зацікавлені в купівлі газу в теплі місяці та закачуванні його в сховища. Як наслідок, заповнення цих сховищ третій рік поспіль може виявитися складним завданням, оскільки світовий ринок залишається дефіцитним, пояснює агентство.
З початку року ціни на газ у Європі зросли майже втричі, що підживлює інфляцію та створює загрозу для економіки регіону. Попит на СПГ з Азії створює умови для запеклішої боротьби за постачання палива з настанням холодів, зазначає Bloomberg.
Що кажуть аналітики
За словами експерта Bloomberg Intelligence Патрісіо Альвареса, існує ризик того, що європейські ціни на газ можуть наблизитися до 100 євро за мегават-годину цієї зими, що на 25% більше, ніж поточний рівень. Він зазначив, що це пов'язано з постійними перебоями з постачанням з Близького Сходу та рекордно низькими запасами в Європі.
Аналітик додав, що подальша ескалація конфлікту з Іраном може підняти ціни навіть вище 120 євро. Ця оцінка передбачає зростання приблизно на 50% від поточної ціни.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Європа входить в опалювальний сезон із недостатніми запасами природного газу. Це створює ризик нового стрибка цін: країнам доведеться активніше закуповувати СПГ на світовому ринку саме в період, коли за поставки конкурує Азія.
Після енергетичної кризи 2022 року країни ЄС домовилися заздалегідь заповнювати сховища перед зимою. Однак цього літа темпи закачування були нижчими, зокрема через високі ціни та перебої на світовому ринку СПГ.
Додатковим ризиком залишається війна США та Ірану. Через перебої в районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок СПГ, європейські покупці можуть зіткнутися з жорсткішою конкуренцією за альтернативні вантажі.
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