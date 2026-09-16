Ціни на газ у Європі наблизилися до максимумів 2022 року

16 вересня європейські ф'ючерсні ціни на газ наблизилися до найвищих рівнів з грудня 2022 року, але потім відступили після того, як німецька державна енергетична компанія Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) заявила, що не отримувала вказівок від уряду щодо закупівлі газу для закачування у сховища, повідомляє Bloomberg.

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16 вересня ціна ф'ючерсів на природний газ у Європі зросла більш ніж на 4% — до понад 83 євро — після чого зростання дещо сповільнилося, і ціни встановилися близько 81 євро за мегават-годину, що, тим не менш, являє собою зростання більш ніж на 2% порівняно з закриттям попереднього дня.

Ринки відреагували на повідомлення про те, що міністр економіки та енергетики Німеччини Катаріна Райхе нібито доручила SEFE закупити газ для поповнення резервів країни. У коментарі Bloomberg представники енергетичної компанії заявили, що таких інструкцій вони не отримували.

За даними Bloomberg, така реакція ринку підкреслює зростаюче занепокоєння щодо виснаження запасів газу в Європі напередодні зими. Газові сховища в регіоні заповнені приблизно на 68%, тоді як у Німеччині — найбільшому енергетичному ринку Європи — цей показник становить лише 56%, повідомляє агентство.

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