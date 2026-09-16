Рада підтримала в першому читанні зміни щодо ПДВ на міжнародні посилки

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16051−1, який змінює правила оподаткування ПДВ дистанційної торгівлі та міжнародних поштових і експрес-відправлень. Про це написав в телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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За документ у першому читанні проголосували 273 народні депутати.

Законопроєкт стосується особливостей оподаткування ПДВ операцій із дистанційного продажу товарів, які пересилаються через митний кордон України.

Коли можуть запрацювати нові правила

Передбачається, що зміни набудуть чинності не раніше 1 липня 2027 року.

Водночас для фактичного запуску нових правил потрібне окреме рішення уряду.

Тобто саме голосування в першому читанні ще не означає негайного скасування чинної пільги.

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Рада також підтримала зміни до митних правил

Окремо парламент підтримав за основу законопроєкт № 15460, який стосується нових митних правил для товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Йдеться про зміни до Митного кодексу щодо проведення митних формальностей для таких відправлень. За документ проголосували 267 депутатів.

Що це означає

Обидва законопроєкти формують нову модель оподаткування та митного оформлення міжнародних посилок.

№ 16051−1 змінює саме податкові правила, тоді як № 15460 — процедури митного оформлення.

Поки що обидва документи пройшли лише перше читання, тому остаточні норми ще можуть змінитися під час підготовки до другого читання.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.