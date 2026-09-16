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16 вересня 2026, 19:23

У Польщі підвищать мінімальну зарплату: скільки платитимуть у 2027 році

У Польщі з 1 січня 2027 року зросте мінімальна заробітна плата. Уряд встановив її на рівні 4 950 злотих брутто, а мінімальну погодинну ставку підвищать до 32,30 злотих. Про це пише Bankier.pl.

У Польщі з 1 січня 2027 року зросте мінімальна заробітна плата.

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З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4950 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 32,30 злотих брутто.

Порівняно з 2026 роком мінімальна зарплата зросте на 144 злотих, а погодинна ставка — на 0,90 злотого.

Якою буде мінімальна зарплата у 2027 році

З 1 січня встановлюються:

  • мінімальна зарплата — 4950 злотих брутто;
  • мінімальна погодинна ставка — 32,30 злотих брутто.

Наразі мінімальна зарплата становить 4806 злотих брутто, а погодинна ставка — 31,40 злотих.

Таким чином, мінімальна зарплата зросте приблизно на 3%.

Чому рішення ухвалив уряд

Розмір мінімальної зарплати обговорювали в Раді соціального діалогу, однак представники працівників і роботодавців не змогли домовитися.

Профспілки пропонували підвищити мінімальну зарплату щонайменше до 5200 злотих.

Роботодавці, своєю чергою, виступали за те, щоб підвищення не перевищувало урядову пропозицію.

Через відсутність консенсусу остаточний розмір виплат визначила Рада міністрів.

Як зростала мінімалка в Польщі

За останні роки мінімальна зарплата в Польщі суттєво зросла. У 2015 році вона становила 1750 злотих, а у 2026 році — вже 4806 злотих.

Тобто за цей період вона збільшилася на 3056 злотих, або майже у 2,75 раза.

Найпомітніше підвищення припало на 2023−2024 роки, коли мінімальну зарплату переглядали двічі на рік.

У 2023 році вона зросла з 3490 до 3600 злотих, а у 2024 році — з 4242 до 4300 злотих.

Скільки працівник отримує «на руки»

У 2026 році за мінімальної зарплати 4806 злотих брутто працівник отримує близько 3605 злотих нетто.

Точна сума «на руки» у 2027 році залежатиме від податків, страхових внесків та індивідуальних обставин працівника.

Що це означає

Підвищення у 2027 році буде значно помірнішим, ніж у попередні роки.

Мінімальна зарплата зросте лише на 144 злотих, тоді як у 2023−2024 роках підвищення були значно відчутнішими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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