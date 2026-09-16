Бензин та дизель знову подорожчали: ціни на АЗС 16 вересня

У середу, 16 вересня, середні ціни на пальне в Україні знову зросли. Бензин А-95 подорожчав на 1,08 грн/л — до 87,25 грн/л, дизельне пальне — на 0,86 грн/л, до 97,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».