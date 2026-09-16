У середу, 16 вересня, середні ціни на пальне в Україні знову зросли. Бензин А-95 подорожчав на 1,08 грн/л — до 87,25 грн/л, дизельне пальне — на 0,86 грн/л, до 97,92 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
16 вересня 2026, 16:33
Бензин та дизель знову подорожчали: ціни на АЗС 16 вересня
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Середні ціни на пальне
Станом на 16 вересня середні ціни становили:
- А-95 преміум — 91,16 грн/л;
- А-95 — 87,25 грн/л;
- А-92 — 82,51 грн/л;
- дизельне пальне — 97,92 грн/л;
- автогаз — 43,91 грн/л.
Як змінилися ціни за добу
Порівняно з попереднім днем:
- А-95 преміум подорожчав на 1,05 грн/л;
- А-95 — на 1,08 грн/л;
- А-92 — на 0,84 грн/л;
- дизельне пальне — на 0,86 грн/л;
- автогаз — на 0,25 грн/л.
Джерело: Мінфін
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