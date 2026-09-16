Binance відкрила платформу для інвесторів з активами від $1 млн

Криптобіржа Binance розширила доступ до платформи Capital Connect, яка раніше була доступна лише інституційним клієнтам. Тепер сервісом зможуть користуватися і заможні приватні інвестори, які відповідають фінансовим вимогам. Однією з умов є наявність активів щонайменше на $1 млн. Про це CNBC розповіла Кетрін Чен, керівниця напрямів VIP та institutional у Binance.

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Що пропонує Capital Connect

Платформа дає змогу інвесторам порівнювати професійні торгові стратегії та вкладати в них кошти.

Під час вибору інвестори можуть оцінювати історичні результати торгових команд та стандартизовані показники їхньої ефективності.

Capital Connect працює на базі інфраструктури Portfolio Account від Binance. Вона дозволяє керувати, зокрема:

комісіями за управління;

комісіями за результативність;

показниками ризику.

При цьому самі торгові команди продовжують самостійно управляти інвестиційними стратегіями.

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Аналог керованих рахунків у традиційних фінансах У Binance порівнюють модель Capital Connect із separately managed accounts у традиційних фінансах.

Інвестор може спрямувати кошти в конкретну стратегію, при цьому торговій команді не потрібно створювати окремий інвестиційний фонд.

Скільки стратегій доступно

Станом на вересень на платформі було представлено 212 портфелів від 77 професійних торгових команд.

Для порівняння, у травні Capital Connect налічувала 106 портфелів і 35 команд.

Таким чином, лише за кілька місяців кількість портфелів майже подвоїлася, а число торгових команд зросло більш ніж удвічі.

Не лише криптовалюти

Спочатку Capital Connect пропонувала лише стратегії, пов’язані з криптовалютами.

Згодом торгові команди почали додавати до портфелів інструменти традиційного фінансового ринку.

Серед учасників платформи є як традиційні керуючі активами, так і криптовалютні кількісні компанії. Частина з них працює одночасно на традиційних і цифрових ринках.

Binance розширюється у традиційні фінанси

Паралельно Binance розвиває продукти, пов’язані з традиційними активами.

Зокрема, біржа запустила цілодобові безстрокові ф’ючерси, прив’язані до акцій публічних компаній та компаній, які готуються до IPO.

Розширення Capital Connect показує, що Binance намагається залучити до крипторинку заможних приватних клієнтів через інструменти, які за структурою дедалі більше нагадують традиційний wealth management.