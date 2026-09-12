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12 вересня 2026, 12:23

Інфляція в США у серпні перевищила очікування

Згідно з даними Бюро статистики праці США, індекс споживчих цін (ІСЦ) у США у серпні зріс на 3,4% у річному обчисленні та на 0,4% у місячному обчисленні. На базовій основі, без урахування волатильних цін на продукти харчування та енергоносії, індекс зріс на 2,4% та 0,3% відповідно.

Згідно з даними Бюро статистики праці США, індекс споживчих цін (ІСЦ) у США у серпні зріс на 3,4% у річному обчисленні та на 0,4% у місячному обчисленні.

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Як змінилася інфляція

За річним показником головний індекс перевищив очікування (3,3%, згідно з оцінками Barron 's) та збігся з темпами зростання у липні. У місячному вимірі прогнози економістів були точними, але фактичний результат виявився сильнішим за темпи зростання у липні (0,1%). У базовому вимірі ринок прогнозував ті ж 2,4% у річному обчисленні, але очікував нижчого місячного темпу — 0,2%.

Це останній випуск статистики інфляції напередодні засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), запланованого на 15−16 вересня. Bloomberg назвав ці цифри одними з найважливіших за останні роки. До публікації ІСЦ ринок враховував ймовірність підвищення ставки ФРС у 69,4%; після публікації даних цей показник зріс до 90,4%, згідно з інструментом FedWatch .

«Тепер рішення ФРС залишити ставку незмінною стане несподіванкою для ринку. Якщо вона не підвищить ставки, [голова Федеральної резервної системи Кевін] Варш повинен буде представити переконливі аргументи на користь такого кроку», — каже Айра Джерсі, головний стратег процентних ставок Bloomberg Intelligence.

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Як відреагував ринок

Ф'ючерси на основні фондові індекси США прискорили своє зростання одразу після публікації даних: ф'ючерси на S&P 500 зросли приблизно на 0,7%, ф'ючерси на Nasdaq 100 — на 0,8%, а ф'ючерси на Dow Jones Industrial Average — на 0,4%. Через півгодини всі три індекси прискорили своє зростання та зросли на 0,8−1% кожен.

Зростання основного [індексу] на 2,4% було найнижчим з березня 2021 року — періоду до початку кризи вартості життя, зазначає Bloomberg. З іншого боку, щомісячне зростання на 0,3% було найсильнішим з квітня, додало агентство. Реакція фондового ринку може бути пов'язана з тим, що інвестори вже були впевнені, ще до публікації даних, що ФРС підвищить ставки наступного тижня, а статистика лише підтвердила їхню точку зору, припускає агентство.

Зростання цін також зумовлене падінням цін на нафту: 11 вересня ціна на нафту марки Brent впала з майже 110 доларів за барель до мінімуму в 103,5 долара.

Що це означає для ФРС

Інфляція в США залишається значно вищою за цільовий показник центрального банку в 2%. А неочікувано сильний звіт про ринок праці на початку вересня означав, що Федеральна резервна система може зосередитися на одному аспекті свого мандату — ціновій стабільності, пише Morningstar .

Індекс споживчих цін (ІСЦ) опубліковано, а засідання ФРС відбудеться на тлі безпрецедентного зростання цін на пальне. У п'ятницю, 11 вересня, ціни на дизельне паливо в США вперше в історії перевищили 6 доларів за галон. Зростання цін на бензин стало ключовим фактором щомісячного зростання споживчих цін у серпні до тримісячного максимуму, зазначає Morningstar.

«Стійкість базового ІСЦ відображає вищі ціни на енергоносії в серпні після двох місяців поспіль зниження», — зазначив Халім Абурашид, економіст Vanguard у США.

У четвер індекс цін виробників (ІЦВ) у річному обчисленні дещо перевищив очікування, склавши 5,4% порівняно з оцінкою Bloomberg у 5,3%. Ціни виробників разом з ІСЦ дають досить точну оцінку PCE — індексу особистих споживчих витрат, бажаного показника інфляції ФРС, повідомляє Barron's .

Фактичний PCE за серпень буде опубліковано 30 вересня. Після публікації даних про ціни виробників економісти підвищили свої прогнози PCE до 0,3% на щомісячній основі, додали у Barron's.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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