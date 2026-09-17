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17 вересня 2026, 8:12

Airbnb інвестує $250 млн у будівництво доступного житла

Компанія Airbnb, яку давно звинувачують у зниженні доступності житла у великих містах США та Європи, вирішила інвестувати $250 млн у його будівництво, пише The Wall Street Journal (WSJ).

Компанія Airbnb, яку давно звинувачують у зниженні доступності житла у великих містах США та Європи, вирішила інвестувати $250 млн у його будівництво, пише The Wall Street Journal (WSJ).► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНа що виділять грошіГроші отримають переважно проєкти доступного та змішаного житла, які вже готові до реалізації, але не можуть розпочати будівництво через брак фінансування.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На що виділять гроші

Гроші отримають переважно проєкти доступного та змішаного житла, які вже готові до реалізації, але не можуть розпочати будівництво через брак фінансування. Перші $6,4 млн Airbnb направить на будівництво 201 квартири доступного житла в Остіні, штат Техас.

Ініціатива отримала назву Airbnb Housing Accelerator. Вона працюватиме насамперед у США, проте компанія не виключає її поширення на інші країни.

«Ми опинилися втягнутими в численні суперечки з містами щодо того, чи сприяє Airbnb зниженню доступності житла», — заявив виданню генеральний директор сервісу Брайан Ческі.

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Як працюватиме програма

Airbnb збирається надавати так зване last-dollar financing — порівняно невелику останню частину капіталу, без якої вже злагоджений і майже повністю профінансований проєкт не може перейти до будівництва.

За оцінкою дослідження, проведеного на замовлення Airbnb, у США з цієї причини зупинено будівництво близько 750 тисяч квартир.

Вкладення Airbnb у кожен проєкт, як правило, становитимуть близько 10% необхідного капіталу.

Читайте також: У Євросоюзі розроблять закон проти Airbnb

Передбачається, що участь компанії дозволить девелоперам залучити решту коштів у банків, інвесторів та державних структур. Заявки зможуть подавати забудовники, некомерційні та громадські організації. На сайті програми Airbnb уточнює, що розглядає американські проєкти багатоквартирного житла щонайменше на 100 квартир.

Це не безоплатне фінансування: Airbnb розраховує повертати вкладений капітал і отримувати дохід, хоча його рівень буде «значно нижчим» від звичайної ринкової прибутковості. Повернені кошти компанія має намір знову вкладати у житлові проєкти.

Точних умов інвестицій поки що не розкрито. Airbnb не повідомила, чи кошти надаватимуться у вигляді кредитів, вкладень у капітал девелоперів або за допомогою інших інструментів, а також не назвала терміни повернення грошей та передбачувану ставку прибутковості.

За десять років компанія розраховує за допомогою початкових $250 млн мобілізувати загалом $5 млрд.

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Перший проект

Перші $6,4 млн, як пише WSJ, отримає проєкт реконструкції території Сент-Джон на північному сході Остіна. На ділянці, що належала місту, де раніше знаходилися магазин Home Depot і автосалон, планується побудувати понад 500 квартир, торговельні приміщення, парк та об'єкти суспільного мистецтва.

Мешканцям 201 квартири, профінансованої за участю Airbnb, заборонять здавати їх у короткострокову оренду. Керівник Housing Accelerator Деніел Хорнунг наголосив, що метою програми не є збільшення кількості об'єктів, доступних на платформі Airbnb.

Зростання відсоткових ставок особливо впливає на будівництво доступного житла, пояснив колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку США Шон Донован. Девелопери таких проєктів не можуть компенсувати подорожчання кредитів підвищенням орендної плати, тому їм доводиться шукати додаткових джерел капіталу.

Оцінки дефіциту житла у США варіюються від 2 млн до 10 млн квартир та будинків. За словами Донована, фінансування Airbnb здатне розблокувати значно більші інвестиції, проте для вирішення проблеми в масштабах країни потрібні десятки мільярдів доларів.

«Одніми грошима цю кризу не вирішити», — сказав він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Єврокомісія розробляє законопроєкт, який має допомогти країнам ЄС боротися з наслідками масового зростання короткострокової оренди житла.

Нові норми планують включити до Закону про доступне житло (Affordable Housing Act), який зараз розробляють. Єврокомісія має намір подати його до кінця 2026 року.

Документ має визначити критерії, за яких міста та регіони зможуть обмежувати короткострокову оренду через платформи типу Airbnb у районах, де вона створює реальний тиск на ринок житла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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