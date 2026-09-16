Статки Трампа зросли на $2,7 мільярда після перемоги на виборах — Forbes

Статки президента США Дональда Трампа зросли приблизно на $2,7 млрд після перемоги на президентських виборах у 2024 році. Про це пише Forbes.

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Як змінилися статки

Загалом за останній рік статки Трампа скоротилися приблизно на $300 млн — із рекордних $7,3 млрд у вересні 2025 року до $7 млрд станом на вересень цього року.

Основними джерелами зростання капіталу стали криптовалютні проєкти, закордонні угоди та зростання вартості частини його бізнес-активів.

Найбільша категорія у структурі статків Трампа — криптовалюта та ліквідні активи, які Forbes оцінює загалом у $2,4 млрд. Із них близько $1,9 млрд припадає на ліквідні активи.

Окремо Forbes оцінює: мемкоїни $TRUMP — $183 млн; основний криптовалютний проєкт родини Трампа World Liberty Financial — $78 млн; бізнес зі стейблкоїном USD1, який прив'язаний до долара — $233 млн.

Ще $1,8 млрд Forbes оцінює як чисту вартість гольф-клубів і курортів Трампа.

Традиційний бізнес у сфері нерухомості залишається важливою частиною статків американського президента. Forbes оцінює його інвестиції в нерухомість приблизно в 1,1 млрд дол. Серед активів — комерційна та житлова нерухомість, а також об'єкти, пов'язані з його готельним і офісним бізнесом.

Ще в $1 млрд Forbes оцінює частку Трампа у Trump Media & Technology Group, материнській компанії соціальної мережі Truth Social.

Водночас фінансові показники компанії залишаються значно меншими за її оцінку: у 2025 році Trump Media отримала лише $3,7 млн виручки, але зафіксувала чистий збиток у $712 млн. Саме падіння вартості акцій Trump Media стало одним із головних факторів зменшення статків Трампа за останній рік: за оцінкою Forbes, вартість його частки скоротилася майже на $1 млрд.

Ще близько $700 млн припадає на інші активи Трампа, серед яких ліцензійний та управлінський бізнес — $655 млн; продуктовий ліцензійний бізнес — $17 млн; літак і гелікоптер — $12 млн тощо.