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16 вересня 2026, 16:59

Статки Трампа зросли на $2,7 мільярда після перемоги на виборах — Forbes

Статки президента США Дональда Трампа зросли приблизно на $2,7 млрд після перемоги на президентських виборах у 2024 році. Про це пише Forbes.

Статки президента США Дональда Трампа зросли приблизно на $2,7 млрд після перемоги на президентських виборах у 2024 році.

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Як змінилися статки

Загалом за останній рік статки Трампа скоротилися приблизно на $300 млн — із рекордних $7,3 млрд у вересні 2025 року до $7 млрд станом на вересень цього року.

Основними джерелами зростання капіталу стали криптовалютні проєкти, закордонні угоди та зростання вартості частини його бізнес-активів.

Найбільша категорія у структурі статків Трампа — криптовалюта та ліквідні активи, які Forbes оцінює загалом у $2,4 млрд. Із них близько $1,9 млрд припадає на ліквідні активи.

Окремо Forbes оцінює: мемкоїни $TRUMP — $183 млн; основний криптовалютний проєкт родини Трампа World Liberty Financial — $78 млн; бізнес зі стейблкоїном USD1, який прив'язаний до долара — $233 млн.

Ще $1,8 млрд Forbes оцінює як чисту вартість гольф-клубів і курортів Трампа.

Традиційний бізнес у сфері нерухомості залишається важливою частиною статків американського президента. Forbes оцінює його інвестиції в нерухомість приблизно в 1,1 млрд дол. Серед активів — комерційна та житлова нерухомість, а також об'єкти, пов'язані з його готельним і офісним бізнесом.

Ще в $1 млрд Forbes оцінює частку Трампа у Trump Media & Technology Group, материнській компанії соціальної мережі Truth Social.

Водночас фінансові показники компанії залишаються значно меншими за її оцінку: у 2025 році Trump Media отримала лише $3,7 млн виручки, але зафіксувала чистий збиток у $712 млн. Саме падіння вартості акцій Trump Media стало одним із головних факторів зменшення статків Трампа за останній рік: за оцінкою Forbes, вартість його частки скоротилася майже на $1 млрд.

Ще близько $700 млн припадає на інші активи Трампа, серед яких ліцензійний та управлінський бізнес — $655 млн; продуктовий ліцензійний бізнес — $17 млн; літак і гелікоптер — $12 млн тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
0
Exba
Exba
16 вересня 2026, 17:44
#
После не значит вследствие
+
0
Я Саня
Я Саня
16 вересня 2026, 17:53
#
Та ну) совпадєніє? Нє думаю)
+
0
Я Саня
Я Саня
16 вересня 2026, 18:06
#
Я от пробую зрозуміти звідки у трампа хоч і низька (як кажуть) підтримка 30% але це мать його 120млн долбодятлів котрі його ще чомусь підтримують. Що він такого доброго зробив що має такий рейтинг?
+
0
AP1
AP1
16 вересня 2026, 19:53
#
В Америці досить стала політична система, якщо ти залізобетонний республіканець то ти автоматом підтримуєш кандидата від республіканців який би відморозок він не був, по суті Трамп втратив тих хто вагається і хто дуже розчарувався в ньому. Підтримка на рівні 30 відсотків вважається дуже низькою в США.
+
0
ramarren
ramarren
16 вересня 2026, 20:15
#
120 млн разом з немовлятами?
+
0
Yaroslav 911
Yaroslav 911
16 вересня 2026, 19:12
#
Рыжый кло**н, я буду повторять это в каждом топике про этого чудика.
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