Більшість опитаних банкірів очікує підвищення облікової ставки НБУ до 16%

Більшість опитаних агентством «Інтерфакс-Україна» банкірів очікує, що Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання 17 вересня підвищить облікову ставку на 0,5 в.п. — до 16% річних.

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Що очікують банкіри

«Ми очікуємо, що 17 вересня Національний банк України підвищить облікову ставку на 50 базисних пунктів — до 16,0%. Головною причиною такого рішення є прискорення інфляції та посилення проінфляційних ризиків», — зазначив головний експерт з макроекономічного аналізу департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Сергій Колодій.

В серпні інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі з 7,7% у липні та 7,2% у червні й дещо перевищила прогноз Нацбанку. Інтенсифікація російських ударів по енергетичній інфраструктурі створює додатковий тиск на постачання товарів, розширює дефіцит валюти та підвищує інфляційні очікування населення і бізнесу, а спричинені атаками перебої в ланцюгах постачання є додатковим проінфляційним фактором.

За оцінкою Колодія, підвищення ставки також сприятиме збереженню привабливості гривневих заощаджень і послабленню тиску на валютному ринку на тлі активних бюджетних видатків та значного припливу зовнішнього фінансування.

Начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар також допускає підвищення облікової ставки до 16%.

«Такий крок був би обґрунтованим з огляду на поточний інфляційний тиск та необхідність стримування подальшого зростання цін і стабілізації інфляційних очікувань. Водночас, на нашу думку, йтиметься радше про превентивне посилення монетарної політики, спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності, ніж про початок тривалого циклу підвищення ставок», — зазначила вона.

Підвищення ставки на 0,5 в.п. очікує й заступник голови правління А-Банку, керівник напряму ризик-менеджменту Олег Трибулкін. Одним з аргументів він назвав неповну трансмісію попереднього підвищення ставки у дохідність гривневих депозитів, які зросли менше, ніж сама облікова ставка.

«Додатковим аргументом на користь підвищення є бачення самого НБУ: у липневому макропрогнозі регулятор передбачив зростання облікової ставки до 16% у IV кварталі 2026 року та її збереження на цьому рівні у I кварталі 2027 року. Після попереднього засідання не з’явилося достатньо факторів, які б давали підстави суттєво змінити цю траєкторію», — пояснив Трибулкін.

Серед ключових факторів для найближчих рішень центробанку Трибулкін назвав динаміку інфляції, погіршення логістики через цілеспрямоване знищення складів, стан енергосистеми та ситуацію на Близькому Сході через її вплив на ціни на нафту.

Попри наявність аргументів на користь підвищення ставки, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов наразі прогнозує її збереження на рівні 15,5%.

Місячна інфляція, за його оцінкою, у вересні може становити близько 1−1,5%, а в жовтні — 1,5−1,7%. Серед причин можливого прискорення — наслідки російських атак, додаткові витрати бізнесу на логістику та енергозабезпечення, подорожчання пального і перевезень, сезонне зростання цін та загальний тиск воєнної економіки на собівартість виробництва.

«Саме тому наразі ми все ж схиляємося до більш консервативного сценарію: у вересні Національний банк може зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть регулятору можливість оцінити, наскільки „гнітючим“ буде осіннє прискорення інфляції, якими виявляться наслідки останніх атак і чи потребуватиме ситуація додаткового монетарного реагування вже на наступних засіданнях», — зазначив Мамедов.

Підвищення ставки на 0,5 в.п., на його думку, могло б стати превентивним кроком для стримування інфляційного тиску та попиту на валюту, однак надмірне посилення монетарної політики може обмежувати кредитну активність. Для депозитного ринку важливим буде й можливе коригування дохідності тримісячних депозитних сертифікатів НБУ, максимальна ставка за якими наразі становить 19%.

Директор департаменту ринків капіталу Радабанку Сергій Гнезділов також бачить два сценарії — збереження ставки на рівні 15,5% або її підвищення до 16%, однак більш імовірним вважає другий.

«Варіант із підвищенням має більше шансів, тому що інфляційні процеси через подорожчання пального вже були наявні ще з весни, і до них додаються фактори розбитих складів, переформатованої логістики, ризиків тощо. Тому схиляємося до варіанту 16.0%», — зазначив він.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2026 року Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних і надалі утримував її на цьому рівні протягом трьох засідань поспіль, а 30 липня підвищив до 15,5% річних.