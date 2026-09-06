Трамп вимагає від ФРС знизити ставку під загрозою зупинки торгівлі

Президент США Дональд Трамп, який 22 травня на церемонії вступу Кевіна Уорша на посаду голови ФРС закликав його бути «цілком незалежним» і «не озиратися» ні на кого, включаючи самого Трампа, вимагає від американського центробанку знизити відсоткові ставки. Якщо регулятор цього не зробить, президент пригрозив припинити торгівлю з країнами, з якими у США виник торговий дефіцит. Про це він написав у Truth Social.

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Позиція Трампу

«Щойно опубліковано чудові дані щодо ринку праці, які перевершили всі прогнози — крім мого — у два-три рази. І ви ще нічого не бачили! У серпні роботодавці створили 162 тисяч робочих місць. Зменште відсоткові ставки, тому що США стали набагато надійнішим позичальником, ніж ще зовсім недавно. Сильна країна означає нижчу ставку: вона надійніша як позичальник. Все просто! У нас має бути найнижча ставка серед усіх країн світу, як за старих часів», — написав Трамп.

«Якби США не дозволяли іншим країнам зберігати такі величезні профіцити в торгівлі з нами, а ми можемо негайно покласти цьому кінець, їх більше не вважали б фінансовою елітою. Зменште ставку, інакше я припиню торгівлю з країнами, з якими маємо дефіцит. Верховний суд США у своєму безглуздому і дуже дорогому рішенні з мита однозначно визнав, що президент має на це абсолютне право. Це краще, ніж мита! Рада керуючих ФРС на чолі з прекрасним новим керівником має порозумнішати — виявите нарешті патріотизм. Високі ставки ставлять США у вкрай несправедливе становище, і я цього не допущу», — додав він.

Ринок праці

Приводом для публікації став новий звіт Бюро трудової статистики США. У серпні американські роботодавці створили 162 тисячі робочих місць — утричі більше за очікувані ринком 53 тисячі. Безробіття при цьому залишилося на рівні 4,1%.

Проте, сильна статистика підвищила ймовірність не зниження, а підвищення ставки ФРС. Після публікації звіту ринок оцінював можливість її збільшення на вересневому засіданні в 61% проти 52% раніше, пише Reuters. Наразі цільовий діапазон ставки ФРС становить 3,5−3,75%.

Федрезерв поки не коментував публікацію Трампа публічно. Білий дім також не пояснив, як саме може бути реалізовано його загрозу. Якщо розуміти її буквально, припинення торгівлі торкнеться десятків країн, у тому числі найбільших торгових партнерів США, зазначає CNBC.

Новий виток

Заява президента знаменує новий виток його кампанії тиску на ФРС, яка ослабла після призначення Уорша, зазначає CNBC. Сам голова регулятора тижнем раніше дав зрозуміти, що ставки можуть, навпаки, знадобитися підвищити. У виступі в Джексон Хоулі він назвав повернення інфляції до цільових 2% безумовним завданням ФРС і заявив, що її головним інструментом залишаються короткострокові ставки. При інфляції PCE у 3,7% основна увага центробанку зараз має бути зосереджена на цінах, наголосив Уорш.

Нагадаємо

Відсоткові ставки були однією з головних причин багаторічного конфлікту Трампа із попереднім головою ФРС Джеромом Пауеллом. Президент регулярно вимагав від нього пом'якшення політики, називав його «запізнілим» — Too Late, — «повним невдахою» та «бовдуром».