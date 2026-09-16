Топ-5 новин за середу: держбюджет-2027, зростання депозитів та ПДВ на посилки
7,2 трильйони гривень: 5 головних цифр із проєкту Бюджету-2027
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік» (реєстр. № 16000). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Рада ухвалила кардинальне рішення щодо шахрайських кол-центрів: що тепер зміниться
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10190, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських організацій, зокрема кол-центрів. За документ проголосували 313 народних депутатів.
Депозити зростають найшвидше за 2 роки: хто насправді накопичує кошти в банках
Свіжа статистика НБУ говорить: приватні вкладники накопичили в банках 1,54 трлн грн. З них на строкових депозитах — понад 500 млрд грн. Проте ця цифра — лише ілюзія загального добробуту. Насправді понад половину всіх коштів у банках тримає вузька група багатіїв (менше 1% вкладників), тоді як звичайні громадяни припинили заощаджувати через інфляцію, обстріли енергетики та підготовку до складної зими. Розбираємося, що насправді відбувається з грошима українців і скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн.
Рада підтримала в першому читанні зміни щодо ПДВ на міжнародні посилки
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16051−1, який змінює правила оподаткування ПДВ дистанційної торгівлі та міжнародних поштових і експрес-відправлень.
Держбюджет-2027: який курс долара заклав уряд
В держбюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні.
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