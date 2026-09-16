Після закриття міжбанку у середу, 16 вересня, курс долара додав 1 копійку у купівлі та втратив 1 копійку у продажу, євро впало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
16 вересня 2026, 17:44
Курс валют на міжбанку: долар стабільний, євро пішло вниз
Валютний ринок
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Відкриття 16 вересня
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Закриття 16 вересня
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Зміни
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44,61/44,64
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44,60/44,63
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1/1
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51,52/51,53
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51,45/51,47
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,17−44,66 грн. Євро купують за 51,04 грн, а продають за 51,68 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,93, євро — 51,83−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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