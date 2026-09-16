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16 вересня 2026, 11:37

Рада ухвалила кардинальне рішення щодо шахрайських кол-центрів: що тепер зміниться

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10190, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських організацій, зокрема кол-центрів. За документ проголосували 313 народних депутатів. Про це в телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10190, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських організацій, зокрема кол-центрів.

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Законопроєкт № 10190 був зареєстрований ще у жовтні 2023 року, а 14 вересня 2026 року профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні та в цілому.

Що зміниться у Кримінальному кодексі

Кримінальний кодекс пропонується доповнити новою статтею 190−1 «Електронно-комунікаційне шахрайство».

Йдеться про протиправне збирання, зберігання, обробку та використання:

  • персональних даних;
  • інформації, що містить банківську таємницю;
  • індивідуальної облікової інформації;
  • реквізитів платіжних інструментів і банківських карток;
  • кодів авторизації.

Кримінальна відповідальність застосовуватиметься, якщо такі дані використовуються з метою заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із застосуванням електронних комунікацій або відповідних технічних засобів.

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Окрема відповідальність за шахрайські організації Кримінальний кодекс також доповнюється новими статтями, які стосуються організованої діяльності шахрайських структур.

Стаття 255−4 передбачає відповідальність за створення та керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній.

Стаття 255−5 встановлює відповідальність за залучення інших осіб до участі у такій організації.

Таким чином, закон охоплює не лише безпосереднє вчинення шахрайства, а й організацію, управління та комплектування структур, які системно займаються такими схемами.

Чому це стосується кол-центрів

Нові норми спрямовані, зокрема, на боротьбу зі схемами, у яких зловмисники через телефонні дзвінки, месенджери чи інші засоби електронного зв’язку отримують банківські дані людини та використовують їх для викрадення коштів.

Саме такі схеми часто пов’язують із роботою так званих шахрайських кол-центрів.

Офіційна картка законопроєкту визначає його предмет саме як встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

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Що це означає

Після набрання законом чинності в Кримінальному кодексі з’являться окремі склади злочинів, які дозволять правоохоронцям кваліфікувати не лише конкретний факт викрадення грошей, а й саму діяльність організованих структур, що збирають банківські та персональні дані для шахрайства.

Це створює окрему правову базу для переслідування організаторів, учасників і тих, хто залучає людей до роботи в шахрайських кол-центрах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 вересня 2026, 12:16
#
Потрібно ще більше законів — на кожен вид підвиду шахрайства.
+
+15
stas12345
stas12345
16 вересня 2026, 13:15
#
Головне створити окремий орган який цим буде займатись
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
16 вересня 2026, 15:04
#
Давно пора наказувати і штрафувати! Один федоров на мільйони обманув людей своїм «Международный центр инновационных технологий в области коррекции фигуры INNOCENTER». Тут половина таких в керівництві держави.
+
0
BigBend
BigBend
16 вересня 2026, 15:17
#
А ці мільйони зараз з тобою в одній кімнаті, русня?
+
0
BigBend
BigBend
16 вересня 2026, 15:16
#
Людям, які скамлять русню, треба медалі давати і виділену телефонну лінію, а не оце от.
+
0
parseval
parseval
16 вересня 2026, 15:53
#
Який моторний бот)
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