Долар та євро подешевшали: Нацбанк оголосив курс на 17 вересня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 17 вересня. Долар подешевшав на 3 копійки — до 44,60 грн, а євро — на 7 копійок, до 51,44 грн. Про це свідчать дані Національного банку.

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Офіційний курс валют

На 17 вересня НБУ встановив такі курси:

1 долар США — 44,60 грн;

1 євро — 51,44 грн.

Для порівняння, 16 вересня долар коштував 44,63 грн, а євро — 51,51 грн.

Як змінився курс

За добу гривня зміцнилася до обох основних валют. Долар знизився з 44,63 грн до 44,60 грн, або на 0,03 грн. Євро подешевшав з 51,51 грн до 51,44 грн, або на 0,07 грн.