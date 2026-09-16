7,2 трильйони гривень: 5 головних цифр із проєкту Бюджету-2027

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік» ( реєстр. № 16000 ). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Доходи та видатки

Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

У 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Міжнародна підтримка

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів.

Пріоритети проєкту Державного бюджету України на 2027 рік Оборона та безпека — 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% до ВВП (+517,9 млрд гривень або +11,9% до плану на 2026 рік зі змінами), а саме:

1 трлн 791,7 млрд гривень — оплата праці з нарахуваннями (+337,5 млрд гривень);

2 трлн 298,5 млрд гривень — озброєння та військова техніка (+1,4 млрд гривень);

499,9 млрд гривень — інші видатки (+127,7 млрд гривень);

264,9 млрд гривень — резерв коштів (+51,3 млрд гривень);

30 млрд гривень — державні гарантії на озброєння та військову техніку.

Підтримка економіки та бізнесу — 96 млрд гривень (+45,7 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

29 млрд гривень — Національна установа розвитку: «Доступні кредити 5−7−9%» та гарантії НУР (+11 млрд гривень);

45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);

10,1 млрд гривень — Фонд розвитку інновацій: оборонні технології Brave1, нові зразки техніки та обладнання для потреб оборони, робототехніка та безпілотні технології, дослідження спеціальних інноваційних технологій (+2,7 млрд гривень);

9,4 млрд гривень — активні програми підтримки бізнесу (+4,1 млрд гривень).

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки передбачено ресурс у 58,7 млрд гривень. Одним із можливих джерел його формування є підвищення стандартної ставки на 1 відсотковий пункт — з 20% до 21%. Остаточне рішення щодо такого заходу потребуватиме законодавчого врегулювання.

Окремо 8,3 млрд гривень планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків — за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне.

Ветеранська політика — 20,5 млрд гривень (+3 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

12,2 млрд гривень — підтримка ветеранів у поверненні до цивільного життя (+4,1 млрд гривень).

У межах підтримки повернення ветеранів до цивільного життя передбачені програми з виплат, заходи з відновлення та реабілітації, психологічна допомога, професійна адаптація, фахівці з супроводу, державні ветеранські простори та підтримка Українського Ветеранського Фонду.

6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень).

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики — 540,3 млрд гривень (+72,6 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

292,8 млрд гривень — трансферт до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій (+41,5 млрд гривень);

66,4 млрд гривень — підтримка осіб з інвалідністю та їхня соціальна інтеграція, протезування (+31,9 млрд гривень), зокрема:

⇒ 51,9 млрд гривень — на виплату підвищених допомог дітям з інвалідністю та особам з їх числа (+28,3 млрд гривень);

⇒ 11,5 млрд гривень — забезпечення допоміжними засобами реабілітації та високофункціональне протезування (+3,6 млрд гривень).

⇒ 51,9 млрд гривень — на виплату підвищених допомог дітям з інвалідністю та особам з їх числа (+28,3 млрд гривень); ⇒ 11,5 млрд гривень — забезпечення допоміжними засобами реабілітації та високофункціональне протезування (+3,6 млрд гривень). 4 млрд гривень — надання загальнонаціональних соціальних послуг (+2 млрд гривень).

Видатки соціальних фондів — 1 трлн 311,4 млрд гривень (+218,2 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

1 трлн 278,8 млрд гривень (+213 млрд гривень) — видатки Пенсійного фонду, з них 292,8 млрд гривень — трансферт із держбюджету на виплату доплат до пенсій;

31,6 млрд гривень — Фонд безробіття (+5,3 млрд грн);

1 млрд гривень — Державний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Підтримка ВПО — 83,2 млрд гривень (+11,6 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

39,6 млрд гривень — допомога на проживання ВПО (+0,9 млрд гривень);

11,5 млрд гривень — компенсація за знищене майно (+0,7 млрд гривень);

12 млрд гривень — заходи підтримки тимчасового проживання ВПО (+5,3 млрд гривень);

5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);

4 млрд гривень — соціальні послуги для ВПО (+2 млрд гривень);

3,7 млрд гривень — «єОселя»: покриття першого внеску та відсотків за перший рік (+1 млрд гривень);

3,5 млрд гривень — програми зайнятості (+1,2 млрд гривень);

3,4 млрд гривень — «єВідновлення» для пошкодженого житла (+0,2 млрд гривень).

Освіта — 328,5 млрд гривень (+50,8 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

235,3 млрд гривень — заробітна плата працівників закладів освіти (+37,5 млрд гривень), у тому числі 192,8 млрд гривень — освітня субвенція та доплати (+32,1 млрд гривень);

8,3 млрд гривень — академічні стипендії (+3 млрд гривень);

19,5 млрд гривень — харчування всіх учнів 1−11 класів у школах комунальної та державної форм власності (+5,1 млрд гривень);

13,5 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти: будівництво укриттів (3,7 млрд грн), закупівля автобусів, оновлення харчоблоків, розвиток НУШ тощо.

Середньомісячна заробітна плата досвідченого вчителя у 2027 році передбачена на рівні 27,3 тис. гривень. Це на 65% більше порівняно з 2025 роком.

Охорона здоров’я — 292,5 млрд гривень (+35 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

225 млрд гривень — Програма медичних гарантій (+33,5 млрд гривень), у тому числі:

⇒ 203,3 млрд гривень (+20,5 млрд гривень) — підвищення тарифів на медичні послуги дозволить збільшити середню зарплату лікаря до рівня не менше 30 тис. гривень;

⇒ 21,7 млрд гривень (+13 млрд гривень) — програма «Доступні ліки».

⇒ 203,3 млрд гривень (+20,5 млрд гривень) — підвищення тарифів на медичні послуги дозволить збільшити середню зарплату лікаря до рівня не менше 30 тис. гривень; ⇒ 21,7 млрд гривень (+13 млрд гривень) — програма «Доступні ліки». 20,8 млрд гривень — централізовані закупівлі ліків (+5,6 млрд гривень);

10 млрд гривень — скринінги здоров’я для населення віком 40+ років;

13,3 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я;

1,6 млрд гривень — медичні послуги ветеранам: зубопротезування, кріоконсервація репродуктивних клітин (+0,3 млрд гривень).

Збільшення видатків за програмою медичних гарантій у 2027 році дозволить переглянути тарифи на окремі медичні послуги. Це дасть можливість збільшити середній розмір заробітної плати лікаря спеціалізованої медичної допомоги на рівні 30 тис. гривень (+11,9% до 2026 року), медсестри — 20 тис. гривень.

Спорт і молодь — 6,85 млрд гривень (+0,98 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

6,56 млрд гривень — на гідне представлення України на світовій спортивній арені (+0,86 млрд гривень);

201,5 млн гривень — створення умов для самореалізації молоді в Україні, зокрема 140 млн гривень — гранти молоді (+50 млн гривень). У 2027 році передбачено 1 800 грантів, що у 2,5 раза більше порівняно з 2026 роком;

91,5 млн гривень — формування свідомої, відповідальної української політичної нації, зокрема розвиток пластового руху (+68,5 млн гривень).

Житлова політика — 84,9 млрд гривень (+38,3 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);

6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень);

24,4 млрд гривень — житлові програми: «єВідновлення», компенсації, ваучери, субвенція (+8,9 млрд гривень);

2,4 млрд гривень — житло військовим;

5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);

0,7 млрд гривень — Фонд енергоефективності: співфінансування підвищення енергоефективності житла та фінансування відновлення зруйнованого житла.

Підтримка сільгосптоваровиробників — 7,4 млрд гривень. Кошти передбачено, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників і фермерів, гуманітарне розмінування, гранти для АПК, меліорацію та релокацію сільгосптоваровиробників.

На публічні інвестиційні проєкти та програми у 2027 році передбачено 116 млрд гривень (+3,9 млрд грн). Із них 76,4 млрд гривень — залучені кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Основні напрями — транспорт, муніципальна інфраструктура та послуги, освіта, охорона здоров’я, енергетика, житло, соціальна сфера та інші напрями.

Підтримка регіонів і громад — 133,6 млрд гривень (+42,2 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Серед основних напрямів — комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, Державний фонд регіонального розвитку, субвенції на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у галузях освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, субвенція на будівництво та ремонт доріг місцевого значення, додаткова дотація прифронтовим та тимчасово окупованим територіям України та різниця в тарифах.

Загальний ресурс місцевих бюджетів у 2027 році становитиме 1 трлн 34,5 млрд гривень (+123,9 млрд гривень, або 13,6% до плану на 2026 рік зі змінами).

Новації проєкту держбюджету-2027

Заплановане часткове (25%) відновлення Державного дорожнього фонду — 52,8 млрд гривень, з них:

10,1 млрд гривень — виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;

34,2 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування державного значення;

8,5 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція місцевим бюджетам).

Окрім того, 18,2 млрд гривень спрямовуватимуться на компенсацію різниці в тарифах у межах підтримки регіонів та громад. Це дозволить компенсувати різницю між економічно обґрунтованою вартістю комунальних послуг і тарифами для населення та зменшити відповідне фінансове навантаження на громади і людей.

Із 2027 року 61,5 млн гривень передбачено на підтримку пластового руху.