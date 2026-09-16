Держбюджет-2027: який курс долара заклав уряд

В держбюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні. Про це написав в телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Так, нагадаю, що це нічого по факту не означає, і ніколи уряд не вгадував з цим. Але чисто розрахунково курс в бюджеті на наступний рік такий», — коментує Железняк.

Що закладає бізнес у бюджети на 2027 рік

Як писав «Мінфін», 98% компаній закладають у свої бізнес-плани на 2027 рік сценарій продовження війни, а середній курс гривні до долара США становить 49 грн за долар. Про це свідчать результати опитування «Прогнози бізнесу 2027», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед членських компаній.

Війна залишається ключовим фактором, який визначатиме бізнес-планування у 2027 році. 98% респондентів враховують у своїх бізнес-планах сценарій продовження війни.

У таких умовах компанії також формують бюджети з урахуванням валютних ризиків. Середній курс 49 грн за долар — такий показник бізнес закладає у фінансове планування на 2027 рік.