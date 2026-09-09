Топ-5 новин за середу: прискорення інфляції, експортні втрати і обов'язкові укриття в новобудовах

Інфляція в Україні зросла до 8,1%: що найбільше подорожчало

За даними Держстату, у серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 8,1% проти 7,7% у липні.

Україна втратила $1 млрд експорту за місяць: що показали дані митниці

У серпні 2026 року український експорт різко скоротився, тоді як імпорт залишився на середньомісячних рівнях першого півріччя. За оперативними даними митниці, експорт у серпні становив $2,5 млрд. Це на 19,4% менше, ніж у липні, та на 21,9% менше, ніж у серпні минулого року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Набув чинності закон про обов'язкові укриття у новобудовах

В Україні набув чинності закон № 4778-IX, що посилює вимоги до цивільного захисту, серед іншого — і щодо укриттів у багатоквартирних будинків. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Діти ветеранів зможуть безкоштовно навчатися на контракті у 2026/2027 році

Діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році. Прем'єр-міністр Сергій Корецькоий заявив, що уряд продовжив відповідну державну програму, яка поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Україна різко наростила імпорт бензину: звідки завозять найбільше пального

Окрім того, у січні-серпні 2026 року Україна імпортувала 1,12 млн тонн автомобільного бензину, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95» за результатами спеціального дослідження ринку.