Долар і євро у жовтні: прогноз курсу та поради щодо ваших заощаджень ( відео)

Що буде з курсом долара та євро у жовтні?

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Девальваційний тиск на гривню зберігається, а ситуація на світових ринках залишається нестабільною. Геополітика, ціни на нафту, рішення ФРС та ЄЦБ, інфляція і бюджетний дефіцит України можуть суттєво вплинути на валютний ринок.

У новому прогнозі розбираємо два сценарії розвитку подій у жовтні — від зниження напруги на Близькому Сході до нової ескалації та стрибка цін на нафту.

Що буде із золотом, сріблом та нафтою?

Чи підвищить НБУ облікову ставку?

Як можуть змінитися ставки ОВДП?

І в чому тримати заощадження у жовтні? Відповіді — у новому прогнозі.